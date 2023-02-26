Кім Кардашян розвеселила Мережу тим, як намагається піднятися сходами у занадто вузькій спідниці

Зірка американських реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашян полюбляє з'являтися у ефектних образах.

Днями знаменитість приголомшила фанів стильним образом від Dolce & Gabbana на презентації нової колекції бренду. Кім була одягнена у короткий топ та максі спідницю червоного кольору. Вбрання зірки було повністю прикрашено червоним камінням.

Образ Кардашян і справді вийшов ефективним. Та й не менш приголомшливим виявилося те, як Кім пересувається у цьому вбранні.

Так, після вечірки у Мережі завірусилося відео, на якому бізнесвумен намагається піднятися сходами у цій гарній, але дуже вузькій спідниці. Кардашян ледь пересувала ноги та, тримаючись за стіни, намагалася пройти невелику дистанцію сходами.

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