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Кім Кардашян розвеселила Мережу тим, як намагається піднятися сходами у занадто вузькій спідниці

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
3662
Час на прочитання
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Кім Кардашян розвеселила Мережу тим, як намагається піднятися сходами у занадто вузькій спідниці

Кім Кардашян / Фото: instagram.com/kimkardashian

Бізнесвумен ледь не впала, поки піднімалася сходами.

Зірка американських реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашян полюбляє з'являтися у ефектних образах.

Днями знаменитість приголомшила фанів стильним образом від Dolce & Gabbana на презентації нової колекції бренду. Кім була одягнена у короткий топ та максі спідницю червоного кольору. Вбрання зірки було повністю прикрашено червоним камінням. 

Образ Кардашян і справді вийшов ефективним. Та й не менш приголомшливим виявилося те, як Кім пересувається у цьому вбранні.

Так, після вечірки у Мережі завірусилося відео, на якому бізнесвумен намагається піднятися сходами у цій гарній, але дуже вузькій спідниці. Кардашян ледь пересувала ноги та, тримаючись за стіни, намагалася пройти невелику дистанцію сходами. 

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Дата публікації
Перегляди
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