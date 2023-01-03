Кім Кардашян шокувала відео, де показалася із натуральним волоссям та без яскравого макіяжу

Ролик, де видно, який вигляд має знаменитість в реальному житті, опублікувала її донька.

Американську зірку Кім Кардашян звикли бачити із довгим волоссям та яскравим макіяжем. Саме такими знімками вона ділиться у фотоблогу.

Однак нещодавно її донька Норт опублікувала в TikTok відео, де показала, який вигляд знаменитість має вдома.

Зокрема, Кім позує перед камерою у бежевій піжамі, не приховуючи свого натурального волосся. У Кардашян воно коротке та світлого кольору. Також зірка зображена на відео без яскравого макіяжу.

Кім Кардашян

У короткому ролику Кім разом з донькою співали та танцювали під різдвяну пісню, та вітали прихильників із Різдвом.

Нагадаємо, нещодавно Кім Кардашян поскаржилася на спільну опіку над дітьми з ексчоловіком, репером Каньє Вестом. Знаменитість занепокоїлася через поведінку колишнього на публіці, а також його антисемітські заяви.

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