Кім Кардашян спантеличила своїм різдвяним подарунком: "Це мій справжній мозок"

Американська світська левиця Кім Кардашян приголомшила шанувальників незвичним подарунком з нагоди Різдва.

Так, зірка проходила обстеження в одній з найдорожчих клінік. Зокрема, Кім зробила МРТ свого мозку. Натомість медичний заклад віддячив блогерці за рекламу незвичною срібною статуеткою, яка за формою є точною копією її справжніх мізків. Розробники ідеї назвали витвір мистецтва "Наші мізки безцінні". Зірка вже встигла повихвалятися таким оригінальним подарунком у своєму фотоблогу.

"Дуже чудовий подарунок з нагоди Різдва. Які вони чудові! Талановиті люди зробили мені скульптуру моїх мізків. Це як мій справжній мозок!", - розповіла блогерка.

Кім Кардашян / Фото: instagram.com/kimkardashian

Загалом, мініскульптура була виготовлена за допомогою реальних медичних метрик Кім і штучного інтелекту. З цим ескізом надалі працював художник і скульптор.

Також гламурна діва показала кадри, де її мозок вже був на моніторі. На екрані зображена її 3D-модель мізків.

Кім Кардашян / Фото: instagram.com/kimkardashian

До слова, ця відома клініка робить МРТ більшості знаменитостей. Подейкують, що у своїх медичних базах установа має знімки всіх частин тіла Кім.

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