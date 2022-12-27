Кім Кардашян у сльозах поскаржилася на спільну опіку над дітьми з Каньє Вестом: "Це неймовірно важко"

Американська зірка Кім Кардашян зізналася, що їй дуже важко ділитися опіку над чотирьома дітьми разом із колишнім чоловіком Каньє Вестом.

Причиною загострення стосунків між експодружжям стала поведінка репера на публіці та його антисемітські заяви. Говорячи про спільну опіку із колишнім у подкасті Angie Martinez IRL, зірка не змогла втримати сліз.

"Це неймовірно важко. У мене був найкращий батько, я мала найкращі спогади і найбільший досвід, і це все, чого я хочу для своїх дітей. Якщо вони не знають про те, що говорять або що відбувається у світі, то навіщо мені передавати їм цю енергію? Це справді важка доросла тема, з якою вони не готові мати справу", - поділилася Кім.

Фото: instagram.com/kimkardashian

На думку Кардашян, вона не повинна розповідати погане про батька своїх дітей та втягувати їх у скандали, пов'язані з Вестом. Знаменитість хоче обговорити усе з дітьми, коли вони будуть готові до цього.

"Колись мої діти подякують мені за те, що я сиділа тут і не лаяла їхнього батька, коли могла. Вони подякують мені, і я особисто відповім на все, що вони захочуть дізнатися. Це більше не моя справа - влазити в чужі справи", - додала Кім.

Фото: instagram.com/kimkardashian

Нагадаємо, що Кім Кардашян та Каньє Вест виховують чотирьох спільних дітей - 9-річну Норт, 7-річного Сента, 4-річну Чикаго та 3-річного Псалма.

Нещодавно репер знову оскандалився своїми заявами про симпатію до Путіна та Гітлера.

Читайте також: