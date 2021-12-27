Кіно для 31 грудня: топ новорічних фільмів для всієї родини

Редакція сайту підготувала список новорічних та різдвяних картин, які надихнуть на святкування.

Новорічно-різдвяні свята – гарна нагода зібратися разом з рідними та близькими.

У цей період перегляд улюблених фільмів під ковдрою зі смаколиками вже став своєрідною традицією. Звичайно, у топі українських глядачів – легендарні "Іронія долі" та "Сам удома". Втім, сьогодні пропонуємо вам до перегляду не менш чудові картини.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку старих та нових фільмів, які піднімуть настрій та надихнуть на святкування.

"Диво на 34-й вулиці" (1994)

Фільм "Диво на 34-й вулиці" – римейк однойменної різдвяної комедії 1947, який включений до "Реєстру найбільш значущих картин США". Головна героїня, 6-річна Сюзан живе з мамою та не вірить у те, що Санта-Клаус – чарівник. Попри це, вона за традицією написала список бажань на Різдво, де загадала отримати новий будинок, тата та маленького братика.

Цікаво, що продюсером та сценаристом фільму став Джон Г’юз, який працював над трилогією "Сам удома".

"Як Ґрінч украв Різдво" (2000)

Ця історія розповідає про мешканця вигаданого міста Хувілль — зелену і волохату істоту на ім'я Ґрінч, яка ненавидить Різдво. Свята нагадують йому про самотність і про те, що він вигнанець. Тому, одного разу Ґрінч вирішив зіпсувати всім свято та поцупити усі подарунки.

Головну роль у стрічці виконав Джим Керрі. 2018 року студія Illumination випустила мультфільм-римейк.

"Поганий Санта" (2003)

У комедії для дорослих йдеться про незвичайного Санта-Клауса Віллі. Він лиходій, який вже був за гратами, бабій та алкоголік. Щороку чоловік разом зі своїм напарником грабує крамниці. Втім, одна зустріч із маленьким хлопчиком перевернула життя поганого Санти та змусила Віллі стати на правильний шлях.

"Чарлі і шоколадна фабрика" (2005)

За сюжетом Чарлі Бакет — хлопчик, який щасливо, але дуже бідно живе у великій сім’ї у старому будинку. Напередодні Різдва він виграє "Золотий квиток" — перепустку на омріяну шоколадну фабрику Віллі Вонки. Разом з ним на фабрику вирушать ще чотири дитини — всі діти, як йдеться на квитках, отримають довічний запас шоколаду після екскурсії, а один щасливчик навіть стане володарем особливого призу.

"Крампус: Викрадач Різдва" (2015)

У стрічці йдеться про сім'ю, яка посварилася напередодні свята. Маленький Макс через скандали дорослих знищує листа, який написав Санті. У результаті, замість доброго чарівника до родини завітав Крампус — злий двійник.

"Любіть Куперів" (2015)

У комедії Шарлотта Купер мріє про ідеальну сімейну вечерю, де всі чотири покоління збираються за одним столом. Втім, ця зустріч стала веселою не для всіх.

"Лускунчик і чотири королівства" (2018)

Події фільму-казки засновані на відомій історії, але ця розповідь з дещо іншого боку. У Різдвяні свята юна Клара готується разом з іншими отримати подарунки. Завдяки грі з простягнутими нитками, вона опиняється в іншому світі і послідовно відвідує три королівства. Тут дівчинці доведеться зустрітися з дивовижними персонажами, які зроблять її пригоди незабутніми. Однак щастя і безтурботність не можуть тривати вічно. Попереду у героїні ще одна країна, де все зовсім інакше.

"Хлопчик на ім'я Різдво" (2021)

Тітонька Рут навідується до своїх улюблених племінників, які нещодавно втратили матір, а їхнього батька терміново викликали на роботу. Жінка розповідає дітям історію про хлопчика Ніколаса, який вирушає на північ, щоб знайти свого тата Джоела, який поїхав на пошуки чарівного ельфійського села. На думку жінки, саме Ніколас, який потоваришував з упертим оленем та вірною мишкою, подарував людям перше свято.

Читайте також: