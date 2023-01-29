Кінокомпанія Universal Pictures відмовилися знімати документальний фільм про Мадонну: в чому причина

Останнім часом 64-річна співачка Мадонна то й діло приголомшувала публіку своїми відвертими та екстравагантними вчинками.

Втім, не лише фанам витівки попзірки почали здаватися дивними. Терпець урвався й у кінокомпанії Universal Pictures, яка мала знімати документальний фільм про Мадонну.

Ще 2020 року компанія оголосила про те, що планує розпочати роботу над біографічною стрічкою, але знімання так і не почалися. Як розповів інсайдер виданню The Sun, причиною стала сама Мадонна.

Фото: instagram.com/madonna

За словами інсайдера, зірка прагнула отримати "повний контроль" над знімальним процесом, що стало серйозною перешкодою для проєкту. Останньою крапкою у напружених стосунках з Universal стали занадто відверті та часом дивакуваті дописи Мадонни у Мережі.

"Мадонна зробила тільки гірше, поводячи себе дивно у соцмережах під час усього цього процесу. Вона підписала контракт на знімання цього фільму, і це мало стати для неї сигналом до того, щоб припинити циркові витівки, перестати ганятися за лайками, а просто зупинитися та привести фільм до ладу. Її кумедні дописи в Instagram завжди є приманкою для її відданих фанатів, але вони не зіграли хорошої ролі на Universal. Боси студії стежили за тим, що Мадонна викладала протягом цих місяців, коли вона мала писати, і були здивовані", - розповів інсайдер.

Фото: instagram.com/madonna

Увесь цей час кінокоманда продовжувала роботу над фільмом. Проводилася кастинги на ролі у стрічці, відбувалася читка сценарію, а також актори мали проводити тренування з хореографії на чолі з Мадонною.

2021 року за роботу над фільмом взялася оскароносна сценаристка Діабло Коді. Однак після декількох місяців роботи на проєктом вона звільнилася через непорозуміння з Мадонною.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, нещодавно Мадонна шокувала фанів черговою витівкою - зірка влаштувала зухвалу вечірку зі знаменитостями, на які запропонувала відомому діджею занурити геніталії у спиртне. У такий спосіб співачка оголосила про свій ювілейний концертний тур.

Читайте також: