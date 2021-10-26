Кінокритики назвали фільм "Вічні" з Джолі та Гаєк одним із гірших в історії MARVEL

Кінокритики назвали фільм "Вічні" з Джолі та Гаєк одним із гірших в історії MARVEL

Також знайшлося й за що похвалити кінокартинку.

Кінокритики почали обговорювати в Мережі супергеройський фільм MARVEL з Анджеліною Джолі та Сальмою Гаєк у ролях - "Вічні".

Загалом, стрічка вийде на великі екрани лише наступного місяця. Однак деякі кінокритики вже встигли переглянути картину. Вони оцінили "Вічні" як фільм, що "розчаровує". Хоча й говорять, що "Вічних" - точно не забудеш.

Сценарій за їхніми словами "не дотягує до ідеалу, персонажі - недорозвинені, а сюжет – перенавантажений".

"Вічні"

"Іноді мені здавалося, що я дивлюся дуже складну презентацію PowerPoint. У цьому основна проблема: надто багато всього відбувається, все спрямоване до кульмінаційної битви зі злом", - написав кінокритик The Guardian Стів Роуз, пише Daily Mail.

До слова, від режисерки стрічки Хлої Чжао, яка зняла оскароносний фільм "Земля кочівників", очікували більшого.

"Коли я почав дивитися фільм, то найбільше мене цікавило, чи перенесе Хлоя унікальну поетичну атмосферу з "Землі кочівників" у всесвіт блокбастерів, але я цього не дочекався. Зрозуміло, що це було розчарування", - зазначив кінокритик Оуен Глейберман.

Хоча й знайшли за що похвалити фільм. Так, кінокритикам сподобалося етнічне різноманіття, яке було продемонстроване у блокбастері.

"Четверо "Вічних" - білі, троє - азіати, двоє - темношкірі, один - латиноамериканець. Один – гей, один – з інвалідністю: глухий. І один – андрогінний підліток, який ніколи не виросте”, – перерахував усіх героїв Стів Роуз.

Зазначимо, супергеройський екшн "Вічні" від MARVEL Studios представляє нову неймовірну команду супергероїв кіновсесвіту Marvel. Епічна історія, події якої розгортаються протягом кількох тисячоліть, та безсмертні герої, які змушені вийти з тіні, аби захистити людство від найдавніших ворогів, Девіантів.

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