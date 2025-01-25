Кінопродюсер Роднянський оскандалився підтримкою актора з РФ, якого номінували на "Оскар"

Відомий український кіно і телепродюсер Олександр Роднянський відреагував на список номінантів на "Оскар-2025".

Зокрема, звернув свою увагу на російського актора Юру Борисова, якого номінували на "Оскар" як "Кращого актора другого плану" у фільмі "Анора", де разом з ним знялося ще чимало росіян. У своєму фотоблогу Роднянський неочікувано зізнався, що ця новина потішила його. На думку українського продюсера, це свідчить про "ляпас пропаганді". Роднянський вбачає у цьому руйнування міфу, що Голлівуд нібито упереджено ставиться до росіян.

"Юра Борисов став першим російським актором історії, номінованим на "Оскар". Це визначне досягнення талановитого актора. Але написати хочу про те, як вкотре ганебно провалилася російська пропаганда. Усі останні роки російські ЗМІ обговорювали горезвісну західну "русофобію" та "скасування великої російської культури". І ось – ляпас пропаганді. Російський актор, та ще й не з числа, як їх називають, "втікачі" або "хороші росіяни", отримує головні світові кінонагороди", - написав знаменитість.

Юра Борисов з акторами "Анори" / Фото: Associated Press

Ба більше, кіномитець "зізнався у великій любові" до режисури фільму "Анора" і гри акторів. Також до душі Роднянському прийшов і сюжет стрічки, де змальовано стосунки російського олігарха із секс-працівницею.

"Талант за себе каже. Не можу зізнатися у велику любов до цієї картини, але роль Борисова хороша. "Анора" Шона Бейкера – комедійна мелодрама для російських емігрантів в Америці", - видав кіномитець.

Щоправда, українці у коментарях одразу дорікнули Олександру у його доволі неоднозначній позиції під час того, як на території України росіяни чинять криваві звірства:

Олександре, ви дійсно радієте? Кінематограф поза політикою?

Перемога руської пропаганди просто на обличчя… Нехай покажуть йому розстріли наших хлопців руськими

Олександре, а ви що також вважаєте, що "культура поза політикою?" Чи що це за такий дружній допис до актора з країни-агресора, та ще й не з переліку "хороших"? Не зрозуміло

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала подробиці про участь Юри Борисова у фільмах й серіалах, які фінансувалися злочинним Кремлем. Що ще відомо про росіянина, якого можуть нагородити "Оскаром" – читайте за посиланням.

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