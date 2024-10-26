Кінопродюсер Роднянський зізнався, де зараз його 39-річний син і чи піде він воювати в ЗСУ

Відомий український кіно і телепродюсер Олександр Роднянський вперше за тривалий час розповів про свого сина Олександра-молодшого.

Знаменитість зізнався, що 39-річний син нині живе у Києві та обіймає декілька посад. Зокрема, Олександр-молодший виступає радником Президента України Володимира Зеленського з економічних питань і керує стратегією розвитку відомого українського банку.

"Він у Києві. Він призовного віку, але поки що працює. Сподіваюсь, робить потрібні для країни справи. Його офіційна посада зараз – радник Зеленського з економіки. Він у Раді директорів найбільшого державного банку. Він відповідає за стратегію розвитку банку. Він професійний економіст зі спеціалізацією Кембриджського університету", - розповів знаменитість в інтерв'ю "вДудь".

Олександр Роднянський-молодший

Продюсер також висловився про громадянську позицію сина. Як виявилося, хлопець ще з юності прагнув застосовувати закордонні знання саме в Україні. На подив його тата він так і зробив. Олександр-молодший повернувся на батьківщину й став затребуваним фахівцем. До того ж, на думку Роднянського, його син за потреби зможе зважитися і піти служити в ЗСУ.

"Він ніколи не жив в Україні. До п'яти років був в Україні. З 1991 року жив у Європі. Він приїхав і почав романтизувати, що він буде затребуваний, що він зможе допомогти рідній країні. Він приїхав змінювати все на краще. Ось така в нього була позиція. Відповідно, якщо постає питання мобілізації, то він прийме її як необхідність", - пояснив кінопродюсер.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова спрогнозувала точну дату, коли закінчиться війна в Україні.

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