Кіра Найтлі вперше розповіла про невиліковний розлад доньки і назвала її діагноз

Доньці знаменитості поставили такий діагноз, що і їй свого часу в дитинстві.

Голлівудська акторка Кіра Найтлі вперше розповіла, що в її доньки діагностували невиліковний розлад.

До слова, знаменитість сама страждає від дислексії. Цей розлад впливає на здатність читати та писати і повністю не виліковується. Акторка, якій діагностували дислексію в дитинстві, зізналась, що має досі складнощі з цим. Як виявилося, в однієї з доньок Найтлі теж виявили цей розлад. Щоправда, знаменитість не стала розкривати, в якої саме, та побажала залишити цю інформацію конфіденційною.

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

"Мені досі дуже складно читати з аркуша. Текст дійсно скаче, але, по суті, я його записую і слухаю, і слухаю, і слухаю. Ось так я його вчу. А тепер у нас є дитина з дислексією, і вона робить те саме. Її пам'ять — просто приголомшлива", - поділилася зірка Голлівуду на подкасті Ruthie's Table 4.

Зазначимо, Кіра Найтлі разом зі своїм коханим, музикантом Джеймсом Райтоном, виховує двох доньок. У травні 2015 року артистка народила Еді, а в серпні 2019-го – Делайл.

Нагадаємо, нещодавно український музикант Валерій Харчишин розповів про невиліковну хворобу сина. Лідер гурту "Друга Ріка" розкрив, від чого саме страждає його син.

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