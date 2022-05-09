Кіркоров, Петросян та інші: Латвія заборонила в'їзд до країни російським артистам-путіністам

Кіркоров, Петросян та інші: Латвія заборонила в'їзд до країни російським артистам-путіністам

Російським артистам, які підтримують режим кремлівського диктатора, все частіше почали забороняти в'їзд до інших країн.

Сьогодні, 9 травня, Латвія внесла до переліку "небажаних осіб" ще ряд російських знаменитостей.

Про це повідомив міністр закордонних справ Едгар Ринкевич.

Зокрема, до списку "небажаних осіб" потрапили: співак Філіп Кіркоров, комік Євген Петросян, артист Володимир Винокур та художня гімнастка Ірина Вінер-Усманова. Усім їм заборонили в'їзд до Латвії на невизначений термін.

Євген Петросян / instagram.com/petrosyanevgeny

"На підставі пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію уряд прийняв рішення про включення громадян Російської Федерації Кіркорова, Вінокура, Петросяна та Вінер-Усманову до списку небажаних для Латвійської Республіки, встановивши заборону на в'їзд до Латвії на невизначений термін", - йдеться в повідомленні.

Латвія від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не вперше вносить до "чорного списку" російських артистів, які підтримують російську агресію. Зокрема, раніше небажаними особами в країни стали актори Сергій Безруков, Михайло Боярський, Марія Шукшина, Ігор Угольников та музиканти Тимур Юнусов (Тіматі), Юлія Чичеріна.

Щодо Філіпа Кіркорова, то раніше йому на п'ять років заборонили в'їжджати до Естонії. Разом з ним до "чорного списку" потрапила й співачка Поліна Гагаріна, яка виступала на концерті, приуроченому річниці незаконної окупації Криму.

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