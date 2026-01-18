Кіт Урбан після розлучення з Ніколь Кідман оселився з молодшою на 32 роки коханою — ЗМІ

Кіт Урбан / © Associated Press

Після майже двох десятиліть шлюбу з Ніколь Кідман у житті кантрі-співака Кіта Урбана, схоже, розпочався новий етап.

За даними західних медіа, вже за три місяці після офіційного розлучення музикант не лише закрутив новий роман, а й з’їхався з обраницею, яка значно молодша за нього. Про це повідомляє Page Six, посилаючись на джерела з близького оточення артиста. Інсайдери стверджують, що саме нові стосунки Урбана стали однією з причин, чому його доньки — 17-річна Сандей та 15-річна Фейт нині демонструють особливу підтримку саме матері.

Ніколь Кідман і Кіт Урбан / © Associated Press

«Я чув, що у Кіта з’явилася інша жінка. Саме тому дівчата зараз значно ближчі до Ніколь. Підлітки зазвичай дуже прив’язані до батька, тож має бути серйозна причина, чому вони відкрито йдуть троє проти одного, — поділився співрозмовник видання.

За словами джерела, це легко помітити й у соцмережах Кідман. Після розриву акторка дедалі частіше з’являється на фото разом із доньками — під час подорожей, спільних прогулянок і різноманітних світських подій.

«Вони були разом у Парижі та Сіднеї, брали участь у забігу на День подяки. Постійно тримаються за руки, обіймаються. Це має вигляд єднання — мовляв, ми разом проти всього світу», — зазначив інсайдер.

Ніколь Кідман з доньками / © Associated Press

Тим часом сам Кіт Урбан, за інформацією ЗМІ, нині мешкає у Нешвіллі, США. Там він працює над новим музичним альбомом, у якому нібито планує відверто торкнутися «незручних» і болісних моментів свого розлучення з голлівудською зіркою.

Тим часом у кулуарах шоубізнесу ширяться чутки, що новою коханою Урбана може бути 26-річна кантрі-співачка Карлі Скотт Коллінз — висхідна зірка сцени, молодша за артиста на 32 роки. Мовляв, «усі впевнені» в їхніх «серйозних» почуттях. Крім того, близьке оточення, додає, що пара, ймовірно, вже живе разом або ж готується до цього.

Карлі Скотт Коллінз

Нагадаємо, Ніколь Кідман та Кіт Урбан прожили у шлюбі 19 років. На початку цього року подружжя офіційно підтвердило розлучення, яке стало несподіванкою для багатьох прихильників пари. Також вже відомо про поділ їхніх батьківських прав.