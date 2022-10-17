Київ атакували дрони-камікадзе: реакція знаменитостей на ранковий обстріл столиці

Сьогодні вранці, 17 жовтня, Росія масовано атакувала столицю України іранськими дронами-камікадзе. У бік Києва летіло 28 ворожих безпілотників, більшість з яких збила ППО.

Утім, є влучання. Ворожий безпілотник поцілив по житловому будинку столиці. Станом на 12:25 врятовано 19 людей, 4 постраждали, 2 особи загинули. Ліквідація наслідків триває.

Українські знаменитості емоційно відреагували на ганебний вчинок РФ. Вони вкотре нагадали, Росія – країна-терористка, і весь цивілізований світ має негайно діяти.

Камалія

"Мій рідний Київ сьогодні! Росія знов масовано атакувала міста України дронами-камікадзе та ракетами! По Києву було завдано п'ять ударів по центру міста та житловим будинкам! Є постраждалі та загиблі!" – написала Камалія.

Олександра Заріцька

"Центр Києва. Сьогодні. І знову ранок стався не зі всіма. Мої співчуття тим, хто постраждав та втратив близьких. Не забудемо ніколи", - висловила свої співчуття співачка.

Юрій Горбунов

"Житловий будинок в центрі Києва! До і після! "Руський мір" принесений до столиці іранськими дронами! Може час світові розібратися з Іраном!?" – емоційно написав ведучий.

Alyona alyona

"Приїхала до України, до Києва, додому і потрапила під атаку Росії дронами-камікадзе. Але у мене все добре, чого не скажеш про людей, які були в цьому будинку... Боляче, як вперше, кожного разу. Я ніколи не припиню повторювати і вас закликаю: Russia is a terrorist state", - зазначила реперка.

Фото: ДСНС України

Раміна Есхакзай

"Уламок одного з дронів-камікадзе, які сьогодні вранці атакували Київ. Коли вже Росія отримає нагороду, на яку вона заслуговує?! Країна - спонсор тероризму номер один... напевно з ними може позмагатися їхня дружня держава - Іран. Більше санкцій для Росії! Більше важкого озброєння для України! І сучасних систем ППО", - закликала Раміна.

Андрій Бєдняков

"Кожен у своєму житті проходив через сусіда-алкаша, бандита або "бєлочкіна". А в нас взагалі джекпот. Всі проходили, і ми пройдемо. Тримаймося", - написав ведучий.

Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Леся Нікітюк

"Тривожного ранку. Друзі, не ігноруємо тривогу. Тримаємось. Ну хай собі ті дрони в ср*ку засунуть", - підтримала українців Леся.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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