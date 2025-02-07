Klavdia Petrivna без маски і в обіймах відомого співака переспівала хіти фіналістів Нацвідбору

Загадкова українська співачка Klavdia Petrivna, яка донедавна ховалася за капелюхами та масками, постала без образу.

Напередодні Національного відбору на "Євробачення-2025" співачка підкорила українців виконанням декількох пісень цьогорічних фіналістів конкурсу. Зокрема, Klavdia без гриму заспівала конкурсний трек Маші Кондратенко "No Time to Cry" та FIЇNKA "Культура". Результатом вона поділилася у фотоблогу.

Поруч із зіркою під час запису каверів можна побачити її товариша, співака OSTY, з яким вони вже випускали дуетні пісні. А цього разу музиканти надали конкурсним пісням Нацвідбору нового звучання й зачарували оригінальністю.

Klavdia Petrivna та OSTY переспівали конкурсні треки фаворитів на Нацвідборі

До слова, відео вже назбирало чимало коментарів. Українці взялися оцінювати дует і залишили низку компліментів. Ба більше, одна з членів журі цьогорічного нацвідбору Катерина Павленко навіть зізналася, що у майбутньому бачить артистів на сцені "Євробачення". Крім того, Кондратенко та FIЇNKA вже також висловили захват від переспіву їхніх хітів.

"Хочу побачити вас на нацвідборі. Разом, окремо, як завгодно. А ще краще на "Євробаченні" – Катерина Павленко

"Ну мої" – Маша Кондратенко

"Ватра" – FIЇNKA

Якби Клава і Ості пішли разом на "Євробачення" з піснею "Культура", тоді було б однозначно за них! Тут вони звучать зовсім інакше

Це справді нереально круто!

Нагадаємо, раніше Klavdia Petrivna вже розповідала про наміри подати свою композицію на нацвідбір. Ба більше, вона навіть опублікувала фрагмент треку, який мав би підкорити єврофанів.

Klavdia Petrivna показала пісню, з якою хотіла поїхати на "Євробачення"

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