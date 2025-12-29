Klavdia Petrivna без масок у новому образі завітала на ефір "Танців з зірками" і зачарувала виступом

Klavdia Petrivna на "Танцях з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

Українська співачка Klavdia Petrivna зʼявилася на благодійному спецефірі «Танців з зірками».

Так, артистка задля допомоги збору на прицільну евакуацію військових вийшла на паркет з одразу двома піснями — «Я тобі брехала» і «Я щаслива». Для ефектної появи зірка вже відмовилася від приховування обличчя за масками та вбраннями. Цього разу вона підкорила голосом і танцями, скориставшись лише перукою. Образ довершив костюм з накидкою та макіяж.

Також під час виступу своєї атмосфери додав шоубалет в оригінальних костюмах і гримах. Вони додавали драйву та емоцій шаленому номеру виконавиці.

Klavdia Petrivna на «Танцях з зірками» / © 1+1

Klavdia Petrivna на «Танцях з зірками» / © пресслужба каналу "1+1"

До речі, така поява Klavdia Petrivna на паркеті стала її першим виступом на українському телебаченні. Тим не менш, до цього зірка збирала мільйони прослуховувань на своїх композиціях і два аншлагові Палаци спорту.

Зазначимо, на благодійному спецефірі «Танців з зірками» вже виступили всі 12 зіркових пар. Зараз вони очікують на результати глядацького голосування, яке триватиме до кінця доби 29 грудня. Лінії для голосування вже відкриті, а номери вказані у соцмережах шоу та лунають в спецефірі. Кожен голос за фаворита дорівнює донату.