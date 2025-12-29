- Дата публікації
Klavdia Petrivna без масок у новому образі завітала на ефір "Танців з зірками" і зачарувала виступом
Співачка, яка раніше була інкогніто, виступила в новому амплуа.
Українська співачка Klavdia Petrivna зʼявилася на благодійному спецефірі «Танців з зірками».
Так, артистка задля допомоги збору на прицільну евакуацію військових вийшла на паркет з одразу двома піснями — «Я тобі брехала» і «Я щаслива». Для ефектної появи зірка вже відмовилася від приховування обличчя за масками та вбраннями. Цього разу вона підкорила голосом і танцями, скориставшись лише перукою. Образ довершив костюм з накидкою та макіяж.
Також під час виступу своєї атмосфери додав шоубалет в оригінальних костюмах і гримах. Вони додавали драйву та емоцій шаленому номеру виконавиці.
До речі, така поява Klavdia Petrivna на паркеті стала її першим виступом на українському телебаченні. Тим не менш, до цього зірка збирала мільйони прослуховувань на своїх композиціях і два аншлагові Палаци спорту.
Зазначимо, на благодійному спецефірі «Танців з зірками» вже виступили всі 12 зіркових пар. Зараз вони очікують на результати глядацького голосування, яке триватиме до кінця доби 29 грудня. Лінії для голосування вже відкриті, а номери вказані у соцмережах шоу та лунають в спецефірі. Кожен голос за фаворита дорівнює донату.