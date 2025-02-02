Klavdia Petrivna планувала поїхати на "Євробачення" і показала конкурсну пісню

Загадкова українська співачка Klavdia Petrivna зізналась, що планувала взяти участь у Національному відборі на "Євробачення-2025".

Ба більше, в артистки навіть була готова конкурсна композиція, якою вона хотіла підкорити єврофанів. Однак з якихось причин, які Klavdia Petrivna не озвучила, співачка не взяла участь у пісенному конкурсі. Натомість у своєму Instagram виконавиця опублікувала уривок конкурсної пісні.

"Пісня, з якою хотіла піти на "Євробачення", - зізналась артистка.

Klavdia Petrivna показала пісню, з якою хотіла поїхати на "Євробачення"

Тим часом користувачі у коментарях під відео вже поділилися своїми враженнями. Підписники артистки були здивовані, що вона хотіла брати участь у "Євробаченні". Однак чимало прихильників Klavdia Petrivna писали, що співачка однозначно б підкорила сцену конкурсу.

Як класно! Треба було йти!

Тут немає, що сказати, лише слухати!

Пісня розірвала б "Євробачення"!

Нагадаємо, нацвідбір на "Євробачення-2025" відбудеться вже 8 лютого. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі і першою повідомить ім'я переможця. Поки ж пропонуємо дізнатися, кому єврофани пророкують перемогу.

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