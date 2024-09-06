Klavdia Petrivna показала себе без гриму на відео з коледжу, де були написані її перші хіти

Артистка більше не приховує свого обличчя за сценічним образом.

Загадкова співачка Klavdia Petrivna, справжнє ім'я якої Соломія Опришко, розкриває все більше подробиць про своє життя до початку стрімкої кар'єри.

Так, артистка спільно з музикантом Osty випустила кліп на пісню "Не лякай". І вже у перші секунди Klavdia Petrivna на відео показує, який вигляд мала до популярності, коли ще навчалася у музичному коледжі й співала перші написані пісні у дуеті зі співаком. До речі, саме Osty був ще з початку перших музичних кроків майбутньої зірки й навіть свого часу допоміг їй стати популярнішою.

До слова, це те саме відеоповідомлення з Telegram, яке розлетілося Мережею, коли Klavdia Petrivna ще не розкривала обличчя й юзери відшуковували архіви. А вже наприкінці у кліпі двоє артистів з аудиторії навчального закладу переміщаються на сцену Палацу спорту в Києві, де виступають перед близько 10 тис. аудиторією. Тим самим вони довели, що наполеглива праця й сміливість призводить до блискучого успіху.

"Пам'ятаєте, все почалось з кружечка в Telegram?", - написали Klavdia Petrivna та Osty.

Нагадаємо, нещодавно Klavdia Petrivna відгриміла два масштабних концерти у Києві. Після зібраної великої кількості глядачів у столичному Палаці спорту на 19-річну виконавицю неочікувано посипалося чимало хейту. Раніше редакція ТСН.ua розповідала, через що розкритикували артистку та хто з відомих зірок став на її захист.

Читайте також: