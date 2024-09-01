Klavdia Petrivna повністю показала обличчя без окулярів і масок і публічно звернулася до фанів

Загадкова співачка Klavdia Petrivna повністю показала своє обличчя без масок і окулярів та зробила першу публічну заяву.

З інтригою юна виконавиця покінчила на другому великому концерті в "Палаці спорту", який відбувся 31 серпня. Якщо ж на першому виступі артистка хоч і зняла маску та масивний капелюх, однак очі заховала під окулярами. Вже на другому концерті з інтригою було покінчено.

Klavdia Petrivna нарешті повністю показала своє обличчя. На сцені в образі загадкової співачки таки дійсно виступає юна Соломія Опришко.

Klavdia Petrivna покінчила з інтригою і показала своє обличчя без масок і окулярів

Окрім того, Klavdia Petrivna під час концерту нарешті зробила першу публічно заяву, до слова, раніше вона спілкувалася лише в соціальних мережах. Артистка звернулася до фанів і зізналась, що звертала увагу і дослухалася до критики. Однак Опришко вирішила, що настав час рухатися своєю дорогою і робити власні кроки, не беручи до уваги хейт.

"Я читала кожний ваш коментар і старалася прислухатися абсолютно до всіх. І сталося так, що дуже логічно, я заплуталася. Тому під час поїдання слушних порад від слушних людей, під час глибоких роздумів, я врешті-решт вирішила: критику залишаю критикам, а я піду своєю дорогою. Колись, побачимось востаннє. А зараз я для вас, а ви для мене тут, без масок, капелюхів і прикрас", - звернулася до фанів артистка.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, що відомо про Klavdia Petrivna. Пропонуємо дізнатися, як артистка стрімко набирала популярність, хто їй допоміг засяяти на сцені і в які скандали вона вже встигла потрапити.

Klavdia Petrivna вперше повністю показала обличчя на своєму концерті

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