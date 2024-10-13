Klavdia Petrivna приголомшила кардинальною зміною образу: який тепер вигляд має співачка

Артистка відіграла концерт у Львівській області, де її було просто не впізнати.
Популярна співачка Klavdia Petrivna, справжнє ім'я якої Соломія Опришко, приголомшила фанів кардинальною зміною образу.
Так, артистка відіграла концерт у селі Новий Яр, що в Яворівському районі Львівської області. На сцену співачка вийшла до прихильників у новому образі. Якщо ж під час концертів у Києві Klavdia Petrivna постала перед глядачами у білій перуці, костюмі та масивних артистичних окулярах, що приховувала обличчя, то у Львівській області вона наважилася на експеримент.
Так, до глядачів Klavdia Petrivna вийшла у чорній перуці, яку раніше взагалі не використовувала. Співачка була одягнена в червоний костюм та мала яскравий макіяж. Щоправда, хоч виконавиця в Києві й наважилася на одному з концертів показати своє обличчя, то у Львівській області не стала цього робити. Тож, на сцені зірка виступала знову з масивними окулярами. Образ виконавиця доповнила червоним беретом.
Утім, це був не єдиний сценічний образ Klavdia Petrivna. Звичайно, артистка змінила декілька костюмів, серед яких були й ті, до яких звикли прихильники: маски, що приховують обличчя, масивні капелюхи та одяг вільного крою.
Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова наважилася на кардинальні зміни в зовнішньому вигляді. Артистка підстриглася під каре і показалася з короткою зачіскою.
Читайте також:
- Олександр Педан на фото 21-річної давнини показав, яким було його весілля з дружиною
- Катерина Кухар на рідкісних кадрах показала підрослого 15-річного сина-красеня від ексчоловіка
- Джаред Лето анонсував концерти в Росії і назвав війну в Україні "проблемою"