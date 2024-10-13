Klavdia Petrivna приголомшила кардинальною зміною образу: який тепер вигляд має співачка

Артистка відіграла концерт у Львівській області, де її було просто не впізнати.

Популярна співачка Klavdia Petrivna, справжнє ім'я якої Соломія Опришко, приголомшила фанів кардинальною зміною образу.

Так, артистка відіграла концерт у селі Новий Яр, що в Яворівському районі Львівської області. На сцену співачка вийшла до прихильників у новому образі. Якщо ж під час концертів у Києві Klavdia Petrivna постала перед глядачами у білій перуці, костюмі та масивних артистичних окулярах, що приховувала обличчя, то у Львівській області вона наважилася на експеримент.

Концерт Klavdia Petrivna у Львівській області / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Так, до глядачів Klavdia Petrivna вийшла у чорній перуці, яку раніше взагалі не використовувала. Співачка була одягнена в червоний костюм та мала яскравий макіяж. Щоправда, хоч виконавиця в Києві й наважилася на одному з концертів показати своє обличчя, то у Львівській області не стала цього робити. Тож, на сцені зірка виступала знову з масивними окулярами. Образ виконавиця доповнила червоним беретом.

Концерт Klavdia Petrivna у Львівській області / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Утім, це був не єдиний сценічний образ Klavdia Petrivna. Звичайно, артистка змінила декілька костюмів, серед яких були й ті, до яких звикли прихильники: маски, що приховують обличчя, масивні капелюхи та одяг вільного крою.

Концерт Klavdia Petrivna у Львівській області / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова наважилася на кардинальні зміни в зовнішньому вигляді. Артистка підстриглася під каре і показалася з короткою зачіскою.

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