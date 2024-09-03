Klavdia Petrivna розкрила обличчя і нарвалася на хейт: чому критикують співачку й як за неї заступилися

Українська співачка Klavdia Petrivna успішно відіграла два великих сольних концерти у Києві й породила чимало дискусій про її виступ і образ у Мережі.

Так, майже рік виконавиця тримала своє справжнє обличчя та ім'я у секреті, що зробило Klavdia Petrivna справжнім феноменом року. Тож, палкі шанувальники зірки-інкогніто не могли дочекатися її власних концертів і моменту, коли вона розкриє всі карти.

Зрештою, співачка почула прохання своїх фанів і відіграла сольні концерти у Києві, де вперше показала справжнє обличчя перед майже 16 тис. глядачів. Це спричинило справжній фурор у Мережі. І навіть за декілька днів після масштабного шоу палкі обговорення виступу юної Соломії Опришко, яка весь час стояла за образом Klavdia Petrivna, не вщухають.

Klavdia Petrivna покінчила з інтригою і показала своє обличчя без масок і окулярів

Редакція ТСН.ua пропонує розібратися, чому нині так багато хейту довкола Klavdia Petrivna та хто зі знаменитостей вже став на її захист.

Чому та через що захейтили Klavdia Petrivna

Хвиля хейту в бік виконавиці розпочалася, як грім серед ясного неба. Так, ще до оголошення концертів прихильники Klavdia Petrivna просили зірку розкрити своє обличчя й обіцяли, що ні за що не дорікатимуть. Адже, як відомо, юна зірка ще до популярності зізнавалася, що вона спеціально тривалий час ховалася за масками й капелюхами через невпевненість в майбутньому успіху кар'єри.

Klavdia Petrivna / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Однак сталося не так, як гадалося. І майже одразу після розкриття обличчя і підтвердження чуток, що Klavdia Petrivna – це 19-річна Соломія Опришко юзери взялися критикувати її зовнішність. Мовляв, співачка мала недолугі концертні вбрання й жахливий макіяж. Ба більше, користувачі, відчуваючи безкарність у Мережі, почали переходити межі й повноцінно ображати Соломію.

Їй 19 років? На вигляд 40 років мінімум

Якось образ підібраний не дуже вдало

Сільський випускний або касирка Галя з АТБ

Коли нерухомо стояла під торшером, то мала кращий вигляд

Тепер зрозуміло, чому вона раніше не показувалася

Klavdia Petrivna / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

На цьому у Мережі не спинилися. Після критики вроди артистки, вони взялися оцінювати її вокал і порівнювати його з її студійними записами, не зважаючи на те, що 19-річна Klavdia Petrivna лише дебютувала й мала право на незначні недоліки через хвилювання.

Щось мені підказує, що її підмінили, бо не може вона так співати

Ну наживо… Вона ще не готова

Її кар'єра закінчилася після такого виконання

Вона п'яна?

Окрім того, деякі вважали, що концерт Klavdia Petrivna минув "поза контекстом" і доволі мало протягом шоу згадувалася війна в Україні. Тим не менш, артистка під час свого концерту піднімала промовисті плакати з наданням розголосу звільнення військовополонених і закликала звернути увагу на трагедію у Глухові.

Klavdia Petrivna

Як заступилися за співачку українські знаменитості

Варто зазначити, що серед численних критиків знайшлися й ті, хто став на бік Klavdia Petrivna та щиро висловив їй свою підтримку та захват від незабутнього феєричного шоу.

Зокрема, до хейтерів Klavdia Petrivna звернулася співачка Jerry Heil й зробила влучну заяву: " Люди, які пишуть, що їм не сподобався концерт Клавдії… Ви розумієте, що вона це читає, скоріше за все? Дівчині 19 років – вона вже зібрала два Палаци спорту. Сподіваюся, ви були такі ж успішні в 19. Хоча навіть це не дає права вам вважати, що в Інтернеті дозволено все. Мені прикро, що у вашому житті сталося щось таке, що позбавило вас емпатії".

Klavdia Petrivna / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Співак Павло Зібров також відвідав перший концерт загадкової виконавиці й розповів, що дуже пишається таким досягненням 19-річної Klavdia Petrivna й надалі побажав успіху: "Мені сподобалося! Красиві постановки, балет, костюми, сцена, звучить класно, тримає зал! У 19 років зібрати два Палаци спорту й триматися у всіх топ-чартах – величезна повага! Успіхів!".

Комік Іван Люленов також поділився враженнями від концерту й зізнався, що виступ Klavdia Petrivna видався йому дуже насиченим і неперевершеним через постановки: "Відчуття, ніби я прийшов не на концерт, а в театр на спектакль. Дуже багато хореографії, акторської гри й драматургії. Цей концерт мене дуже вразив і викликав дуже багато різних емоцій".

Концерт Klavdia Petrivna / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

До того ж деякі українці також не стримували свого обурення від негативних коментарів в бік виконавиці і зазначили, що вже очікують на наступні концерти Klavdia Petrivna у різних містах України.

Для дівчини, яка дає перший сольний концерт без досвіду, ще й у Палаці спорту – це дуже круто. Нехай диванні критики спробують зробити щось своє, краще, а потім кажуть

Не читайте коментарі, ви дуже гарна і талановита! Люди пишуть злі слова від заздрощів. Продовжуйте свій творчий шлях, ви свіжий ковток повітря в українській музиці

Ви прекрасна! Неймовірна енергія, все було феєрично! З нетерпінням чекаю нових релізів та концертів

Реакція Klavdia Petrivna на хейт у Мережі

Попри весь негатив, юна артистка, здається, зовсім не зважає на хейт. Ще зі сцени у київському Палаці спорту Klavdia Petrivna зазначила, що зовсім не переймається цим і "критику залишає критикам".

"Я читала кожний ваш коментар і старалася прислухатися абсолютно до всіх. Під час поїдання слушних порад від слушних людей, під час глибоких роздумів, я врешті-решт вирішила: критику залишаю критикам, а я піду своєю дорогою. Колись, побачимось востаннє. А зараз я для вас, а ви для мене тут, без масок, капелюхів і прикрас", - звернулася до фанів артистка.

Klavdia Petrivna вперше повністю показала обличчя на своєму концерті

Тим часом продюсерка зірки зазначає, що Klavdia Petrivna продовжуватиме розвивати свою блискучу кар'єру та ще неодноразово здивує своїх прихильників.

"Вона вперше зустрілась зі своїми фанами, які були у захваті. Отримала дуже багато емоцій, які будуть надихати її на створення нових крутих композицій. Їй є куди рости, є куди розвиватись. Ми ще покажемо", - заінтригувала Катерина Шевченко.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала, що відомо про Klavdia Petrivna. Зокрема, як артистка стала популярною, хто їй допоміг у творчості й у які скандали вона втрапляла.

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