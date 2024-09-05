Klavdia Petrivna стала жертвою шахраїв після розкриття її мільйонних доходів

Популярна співачка Klavdia Petrivna, яка нещодавно нарешті показала своє обличчя без сценічного образу, стала жертвою шахраїв.

Про це виконавиця повідомила на сторінці в Instagram. Артистка розповіла, що невідомі створили сторінку у фотоблогу нібито від її імені. Однак співачка запевняє, що має лише один офіційний акаунт, а до решти жодного стосунку не має.

Шахраї від імені Klavdia Petrivna організували благодійний збір та збирають кошти нібито на допомогу військовим. Артистка закликає не вестися на подібні повідомлення від аферистів та не переказувати гроші та такі "збори" від її імені, а стежити за інформацією лише на офіційній сторінці Klavdia Petrivna.

Шахраї від імені Klavdia Petrivna збирають кошти / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

"Знову фейкова сторінка збирає кошти від мого імені. Мої любі, дуже прошу вас не вірити жодним сторінкам, окрім цієї і також нікуди, окрім офіційного збору, не переказувати кошти. До сторінки "solomiia_1307" я не маю жодного стосунку. Я з вами тут, і більше на жодній зі сторінок в Instagram", - запевнила артистка.

Що цікаво, це сталося тоді, коли в Мережі розкрили дохід виконавиці. Так, раніше ЗМІ припустили, скільки артистка заробила коштів завдяки двом великим концертам у Києві. Щоправда, суму враховували без витрат, тож фактичний дохід співачки зовсім невеликий.

Klavdia Petrivna покінчила з інтригою і показала своє обличчя без масок і окулярів

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