Klavdia Petrivna в новому зворушливому кліпі постала без своєї фірмової маски

Українська співачка Klavdia Petrivna постала без своєї культової маски в новій композиції «Журба», що стала справжнім символічним жестом.

Пісня присвячена темі втрати, людяності та внутрішній боротьбі. За словами артистки, ми бачимо декілька елементів у відео, які метафорично закінчують свій цикл «життя».

Це пам’ять і душа, і спогади, і час разом з його невблаганністю — у відео присутні кілька елементів, які образно в кожного можуть бути різні, але всі вони зникають та зупиняють свій рух, своє життя.

«Коли ти бачив втрати, ти не можеш не пропустити це через себе. «Журба» — про те, що звучить усередині, навіть коли світ завмирає», — поділилася артистка.

У відео Klavdia Petrivna занурює глядачів у простір зупиненого часу, де оживають образи пам’яті та миті, що безслідно зникають, завершуючи життєвий цикл. Саме у цій роботі співачка з’явилася без маски, ніби демонструючи вразливість та справжні емоції.

Кліп вже викликав неабиякий резонанс серед шанувальників, які відзначають глибину сенсів і щирість артистки:

Це так сильно! Мурашки були весь час.

Ця пісня, як завжди, в саме серце! Ще й дата виходу пісні припала на такий важкий день, як масштабний обстріл України, тому кожне слово рве душу. Дякую Вам!

Ви прекрасна! І я не припиню це повторювати! Нарешті побачили вас без образів, а такою якою Ви є.

