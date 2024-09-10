Klavdia Petrivna вдруге за тиждень стала жертвою шахраїв і здивувала, як це сталося

Популярна співачка Klavdia Petrivna вдруге за тиждень стала жертвою шахраїв у Мережі.

Сумною новиною артистка поділилася зі своїми прихильниками в Telegram. Цього разу зловмисники зламали офіційний акаунт зірки в Instagram. Klavdia Petrivna зазначила, що наразі не має доступу до фотоблогу, тож вона звернулася до прихильників та попросила не вірити сумнівним повідомленням від її імені в Мережі, а особливо не відгукуватися на прохання переказати кошти.

"Мою сторінку в Instagram зламали, будь ласка, не надсилайте кошти чи будь-які особисті дані на цю сторінку", - звернулася до фанів знаменитість.

Klavdia Petrivna стала жертвою шахраїв

Klavdia Petrivna наразі не знає, хто це зробив та з якою метою. Утім, команда зірки вже працює над тим, аби повернути доступ до акаунту співачки.

Зазначимо, це вже вдруге за тиждень Klavdia Petrivna стає жертвою шахраїв. Раніше аферисти від її імені реєстрували акаунт у фотоблогу та збирали кошти, які нібито підуть на благодійність. Тоді співачка просила не вестися на подібні повідомлення.

Нагадаємо, лише наприкінці серпня Klavdia Petrivna показала своє справжнє обличчя та розкрила ім'я. Загадковою артисткою виявилася юна Соломія Опришко. Нещодавно дівчина показувала, як створювала свої перші хіти та де вони були написані.

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