Klavdia Petrivna вперше в кліпі показалася без маски та капелюха і розкрила своє обличчя

Загадкова співачка Klavdia Petrivna, яка інтригує своєю таємничістю, випустила дуетну пісню з артисткою Машею Кондратенко.

Виконавиці заспівали запальний трек, який отримав назву "Їде дах". Також артистки вже й встигли випустили кліп на композицію, де шанувальники запримітили цікаву теорією.

Klavdia Petrivna / Фото: скриншот з відео

За сюжетом відео спочатку в центрі уваги перебуває Маша Кондратенко, якій свого часу приписували, що саме вона є Klavdia Petrivna. Однак у кліпі ця теорія повністю розвіялася. Згодом на відео з'являється й сама загадкова артистка. Всі інші герої ролика були просто приголомшені, що нарешті її побачили. Звичайно, вона постала в капелюсі та нібито приховувала обличчя. Однак, фани запримітили цікаву деталь.

До слова, у кліпі засвітилася Соломія Опришко. У Мережі неодноразово вказувалося, що саме вона є Klavdia Petrivna. У кліпі на пісню "Їде дах" Соломія спочатку сиділа з іншими персонажами на дивані та дивилася телевізор. Поки співала свою партію Кондратенко, Опришко весь час була присутньою. Однак, тільки-но почала з'явилася Klavdia Petrivna, Соломія зникла.

Соломія Опришко в кліпі Klavdia Petrivna та Маші Кондратенко / Фото: скриншот з відео

Користувачі Мережі переконані, що справжня Klavdia Petrivna таким чином нарешті показалася без сценічного образу та повністю засвітила обличчя. На їхню думку, аби Соломія була б не загадковою співачкою, то просто б не зникла, коли вона почала виконувати свою партію.

Кадр з кліпу Klavdia Petrivna та Маші Кондратенко / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно виконавиця Надя Дорофєєва неочікувано випустила нову пісню. Також артистка поділилася своїм важливим досягненням.

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