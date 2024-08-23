Klavdia Petrivna вперше з’явилася без маски на відео й неочікувано заспівала разом з відомим гуртом

Артисти стверджують, що співпраці не мало б бути.

Українська співачка Klavdia Petrivna та гурт TVORCHI презентують новий хіт "Орбіти".

У новій композиції з легкою іронією змальовуються дві сильні особистості, які одночасно хочуть бути разом та не поступаються один одному. Ба більше, цей меседж зірки ретранслювали через цікавий кліп, у якому загадкова Klavdia Petrivna вперше зняла маску й відкрила своє обличчя. Так, співачка постала на знімальному майданчику в хустинці, яка приховала її волосся, та вінтажних окулярах. Таким чином знаменитість розпрощалася з таємничим образом і розкрила риси свого обличчя, породивши серед шанувальників масу нових припущень.

До слова, донедавна ідеї заспівати разом TVORCHI та Klavdia Petrivna не мали, адже музиканти працюють у різних жанрах. Тож, за їхніми словами, все зароджувалося спонтанно й наприкінці результат перевершив будь-які очікування.

"Це був чистий експеримент. Ми познайомились просто на студії, зустрілися там навіть трохи насторожені один до одного. Але вже через годину-дві все понеслося: музика, текст… "Ми пишемо історію пером, і підемо обоє на компроміс", — це слова з пісні "Орбіти". Ми писали те, що відчували в моменті, тому вона вийшла одночасно правдива, грайлива та з характером", — розповіли про нову пісню "Орбіти" Klavdia Petrivna та TVORCHI.

Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес наїхав на своїх колег за спроби розсекретити справжнє ім'я Klavdia Petrivna.

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