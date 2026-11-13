Klavdia Petrivna заскочили в Одесі без маски у компанії відомого співака

Даниїл Лещинський та Klavdia Petrivna

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Українська співачка Klavdia Petrivna остаточно позбулась упізнаваної маски та прогулялась Одесою з відомим співаком.

Звичайно, це все було зроблено у рамках спільного дуету. Артистка представила новинку, над якою працювала з гуртом Ziferblat, який представляв Україну на «Євробаченні-2025». Для колективу це лише четвертий фіт, а от для співачки це співпраця, що почалася з несподіваної пропозиції та демоверсії, яка одразу її зачепила.

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Роботу над піснею, яка отримала назву «По знайомим» розпочали минулої осені. Композиція розповідає про два світи, які можуть перетнутися, але ніколи не будуть разом. Можливо занадто абстрактно, але слухачі самі відчують її вайб.

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Ще до офіційного релізу користувачі TikTok почали ділитися архівними фото та відео зі свого життя, які доповнювали треком. Так композиція отримала ще одне прочитання: нагода повернутися до щасливих моментів минулого.

Разом із треком артисти презентували mood video, де Klavdia Petrivna постає у повсякденному образі — без масок та концертного вбрання. Його зняли протягом одного осіннього дня в Одесі: прогулянки історичним центром, море та спілкування між виконавцями.

Для знімань використали кишенькову VHS-камеру у формі брелка. Вона дозволила зафіксувати спонтанні моменти й реакції артистів без постановочних сцен.

Саме в Одесі пісня вперше прозвучала наживо: фрагмент «По знайомим» виконали на одному з концертів туру Klavdia Petrivna ще до офіційної прем’єри.

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Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу представила танцювальну пісню Asti. У кліпі на композицію артистка похизувалась пишним бюстом та осиною талією.

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