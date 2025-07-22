Klavdia Petrivna з'явилася на публіці без гриму та капелюхів: який вигляд має 19-річна зірка зараз

Klavdia Petrivna / © instagram.com/roman_buturlakin

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Українська співачка Klavdia Petrivna організувала зустріч зі своїми шанувальниками.

Так, 22 липня зірка провела закриту зустріч, куди запросила усіх охочих переглянути прем'єру TikTok-серіалу "Сеанс" і заслухати музичні новинки. На благодійний захід Klavdia Petrivna прийшла у доволі незвичному для неї амплуа — без капелюхів, перук чи навіть гриму. Виконавиця обрала для себе сукню-сорочку, високі шкарпетки та легке взуття. Образ виконавиця доповнила окулярами.

Упродовж події Klavdia Petrivna не лише встигла потішити фанів новими проєктами, але й дати відповіді на запитання. Зокрема, музичний оглядач і блогер Роман Бутурлакін поцікавився планами співачки на Нацвідбір на "Євробачення" й опублікував її відповідь у своєму Instagram.

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Klavdia Petrivna / © instagram.com/roman_buturlakin

За словами співачки, вона не любить будь-які змагання, тому ідею з подачею заявки на конкурс поки що відкидає. Хоча додає, що її позиція може змінитися, тож обачна з обіцянками.

"У мене такої мрії ніколи не було, але я зарікатись не хочу, бо, можливо, я передумаю, але поки я цим не горю. Дійсно, мені б не хотілось брати участь в якихось конкурсах, я з дитинства не люблю конкурси, бо я там програвала. Час покаже, але поки в планах немає", — сказала Klavdia Petrivna.

Klavdia Petrivna / © instagram.com/roman_buturlakin

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик показала своє фото з юності, де її зовнішність просто не впізнати.