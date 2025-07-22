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Klavdia Petrivna з'явилася на публіці без гриму та капелюхів: який вигляд має 19-річна зірка зараз
Співачка також відповіла, чи планує податися на Нацвідбір на "Євробачення".
Українська співачка Klavdia Petrivna організувала зустріч зі своїми шанувальниками.
Так, 22 липня зірка провела закриту зустріч, куди запросила усіх охочих переглянути прем'єру TikTok-серіалу "Сеанс" і заслухати музичні новинки. На благодійний захід Klavdia Petrivna прийшла у доволі незвичному для неї амплуа — без капелюхів, перук чи навіть гриму. Виконавиця обрала для себе сукню-сорочку, високі шкарпетки та легке взуття. Образ виконавиця доповнила окулярами.
Упродовж події Klavdia Petrivna не лише встигла потішити фанів новими проєктами, але й дати відповіді на запитання. Зокрема, музичний оглядач і блогер Роман Бутурлакін поцікавився планами співачки на Нацвідбір на "Євробачення" й опублікував її відповідь у своєму Instagram.
За словами співачки, вона не любить будь-які змагання, тому ідею з подачею заявки на конкурс поки що відкидає. Хоча додає, що її позиція може змінитися, тож обачна з обіцянками.
"У мене такої мрії ніколи не було, але я зарікатись не хочу, бо, можливо, я передумаю, але поки я цим не горю. Дійсно, мені б не хотілось брати участь в якихось конкурсах, я з дитинства не люблю конкурси, бо я там програвала. Час покаже, але поки в планах немає", — сказала Klavdia Petrivna.
Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик показала своє фото з юності, де її зовнішність просто не впізнати.