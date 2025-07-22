ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
742
Час на прочитання
2 хв

Klavdia Petrivna з'явилася на публіці без гриму та капелюхів: який вигляд має 19-річна зірка зараз

Співачка також відповіла, чи планує податися на Нацвідбір на "Євробачення".

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna / © instagram.com/roman_buturlakin

Українська співачка Klavdia Petrivna організувала зустріч зі своїми шанувальниками.

Так, 22 липня зірка провела закриту зустріч, куди запросила усіх охочих переглянути прем'єру TikTok-серіалу "Сеанс" і заслухати музичні новинки. На благодійний захід Klavdia Petrivna прийшла у доволі незвичному для неї амплуа — без капелюхів, перук чи навіть гриму. Виконавиця обрала для себе сукню-сорочку, високі шкарпетки та легке взуття. Образ виконавиця доповнила окулярами.

Упродовж події Klavdia Petrivna не лише встигла потішити фанів новими проєктами, але й дати відповіді на запитання. Зокрема, музичний оглядач і блогер Роман Бутурлакін поцікавився планами співачки на Нацвідбір на "Євробачення" й опублікував її відповідь у своєму Instagram.

Klavdia Petrivna / © instagram.com/roman_buturlakin

Klavdia Petrivna / © instagram.com/roman_buturlakin

За словами співачки, вона не любить будь-які змагання, тому ідею з подачею заявки на конкурс поки що відкидає. Хоча додає, що її позиція може змінитися, тож обачна з обіцянками.

"У мене такої мрії ніколи не було, але я зарікатись не хочу, бо, можливо, я передумаю, але поки я цим не горю. Дійсно, мені б не хотілось брати участь в якихось конкурсах, я з дитинства не люблю конкурси, бо я там програвала. Час покаже, але поки в планах немає", — сказала Klavdia Petrivna.

Klavdia Petrivna / © instagram.com/roman_buturlakin

Klavdia Petrivna / © instagram.com/roman_buturlakin

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик показала своє фото з юності, де її зовнішність просто не впізнати.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
742
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie