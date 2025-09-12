ТСН у соціальних мережах

Клавішник гурту "Океан Ельзи" пояснив, чому досі не має українського паспорту

Наразі музикант є громадянином Сербії.

Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Мілош Єліч

Мілош Єліч / © Фото з особистого архіву

Музикант і клавішник гурту "Океан Ельзи" Мілош Еліч розповів, чи планує отримати українське громадянство.

Учасник одного з найвідоміших гуртів країни вже тривалий час проживає в Україні. Тут він знайшов своє кохання, в Україні народилися його діти. Щоправда, в коментарі для ТСН.ua Мілош зізнається, що не готовий відмовитися від сербського громадянства на користь українського. 

"Я живу в Україні вже 25 років. У мене немає українського паспорту, але в мене є посвідка на постійне проживання. Тобто я не громадянин України, але резидент. Тобто у мене є всі права, я можу вільно працювати, вільно жити. Взагалі, чесно кажучи, про отримання українського громадянства я ніколи не думав, тому що я і без паспорту вважаю Україну своїм домом", - розповів ТСН.ua Мілош Єліч. 

Композитор Мілош Єліч написав музику до фільму "Малевич" / © Кирило Абраменко

Підтримати друга на прем’єру прийшли його колеги по гурту "Океан Ельзи” (на фото - разом з режисеркою Дар’єю Онищенко) / © Кирило Абраменко

Також ми не могли не запитати Мілоша про майбутній фільм, присвячений історії гурту "Океан Ельзи". Нагадаємо, в цьому легендарному колективові він грає на клавішних вже більше 20 років. Документальний фільм має назву "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". А його прем’єра на великих екранах запланована вже на 6 листопада.

"Так, я його вже дивився, але мені не дуже хочеться спойлерити. Скажу тільки те, шо в ньому були кадри, про існування яких я дізнався вперше. А ще там є багато історій, пов'язаних з “Океаном Ельзи”, про які я сам не знав і дізнався саме з цього фільму. Тому впевнений, глядачі побачать дійсно багато неочікуваного і цікавого", - заінтригував Мілош Єліч. 

Нагадаємо, раніше Мілош вперше розповів, як породичався зі Святославом Вакарчуком.

