Кличко різко відреагував на запитання про екснаречену Панеттьєрі – матір його 9-річної доньки

Нещодавно поширилися чутки, що голлівудська акторка перебуває на лікуванні в реабілітаційному центрі.

Український боксер Володимир Кличко різко відреагував на запитання про колишню наречену, американську акторку Гайден Панеттьєрі, від якої має 9-річну доньку.

Так, днями поширилися чутки, що артистку примусово відправили на лікування до реабілітаційного центру. Тож, журналістка "Люкс ФМ" поцікавилися у спортсмена, чи підтримує він з нею зв'язок. Утім, реакція Кличка була доволі різкою. Він обірвав журналістку на пів слові, подякував за інтерв'ю та одразу ж пішов. Що цікаво, така реакція в спортсмена була лише на запитання про Панеттьєрі. До цього він залюбки ділився особистим та охоче розповідав про їхні сімейні стосунки з братом Віталієм.

"Дякую за інтерв'ю! Гарного вечора, дякую!" – сказав журналістці Кличко, після чого одразу ж пішов.

Володимир Кличко, Гайден Панеттьєрі та їхня спільна донька / Фото: Твиттер/Хайден Панеттьери

Зазначимо, Гайден Панеттьєрі та Володимир Кличко заручилися 2013 року. Вже у грудні 2014-го у пари народилася донька – Кая-Євдокія. Влітку 2018 року закохані розійшлися. Донька проживає з батьком та бабусею.

Нагадаємо, нещодавно поширилися чутки, що рідні Гайден Панеттьєрі відправили її на лікування до реабілітаційного центру, адже в неї стався зрив. До слова, раніше акторка зловживала наркотичними речовинами та алкоголем. Артистка після пліток вийшла на зв'язок та розкрила, де зараз перебуває.

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