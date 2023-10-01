Клименко пояснив, чому Псюк не прийшов підтримати його разом з Kalush Orchestra на "Голосі країни-13"

П’ятий епізод проєкту "Голос країни-13" став початком "вокальних батлів", де зіркові тренери разом зі своїми радниками обирають учасників до команди.

Цього вечора важкий вибір доведеться зробити Івану Клименку, а поради у цьому йому будуть давати учасники гурту Kalush Orchestra. Переможці "Євробачення-2022" прийшли підтримати свого продюсера у якості радників. Щоправда, учасники колективу з’явилися не у повному складі.

Клименко пояснив глядачам, чому до нього не приєднався лідер гурту Олег Псюк. За словами продюсера, у музиканта виникли невідкладні справи.

Kalush

"На жаль, лідера гурту Олега Псюка з нами немає, бо з особистих дуже важливих обставин в нього не вийшло сюди приїхати", - одразу розповів Клименко.

Натомість давати свої поради продюсеру прийшли Тимофій Музичук, Килиммен та Саша Таб. Їхній досвід, за словами Клименка, точно допоможе йому обрати найкращих вокалістів у свою команду.

"Голос країни-13"

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