Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Клименко пояснив, чому Псюк не прийшов підтримати його разом з Kalush Orchestra на "Голосі країни-13"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
93
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Клименко пояснив, чому Псюк не прийшов підтримати його разом з Kalush Orchestra на "Голосі країни-13"

Іван Клименко та Kalush

Глядачі очікували побачити лідера гурту серед радників продюсера.

П’ятий епізод проєкту "Голос країни-13" став початком "вокальних батлів", де зіркові тренери разом зі своїми радниками обирають учасників до команди.

Цього вечора важкий вибір доведеться зробити Івану Клименку, а поради у цьому йому будуть давати учасники гурту Kalush Orchestra. Переможці "Євробачення-2022" прийшли підтримати свого продюсера у якості радників. Щоправда, учасники колективу з’явилися не у повному складі.

Клименко пояснив глядачам, чому до нього не приєднався лідер гурту Олег Псюк. За словами продюсера, у музиканта виникли невідкладні справи.

Kalush / ©
Kalush

"На жаль, лідера гурту Олега Псюка з нами немає, бо з особистих дуже важливих обставин в нього не вийшло сюди приїхати", - одразу розповів Клименко.

Натомість давати свої поради продюсеру прийшли Тимофій Музичук, Килиммен та Саша Таб. Їхній досвід, за словами Клименка, точно допоможе йому обрати найкращих вокалістів у свою команду.

"Голос країни-13"

Дивіться "Голос країни" щонеділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Голос країни 2023
Дата публікації
Перегляди
93
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація