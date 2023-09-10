Кліп LATEXFAUNA з кунілінгусом "підірвав" Мережу: реакція юзерів на розпусне відео гурту

Український гурт LATEXFAUNA викликав справжній фурор у Мережі своїм новим кліпом на пісню MASANDRA, у якому соліст колективу робить кунілінгус дівчині.

У соцмережах кліп вже встигли охрестити "найвідвертішим та найеротичнішим" за всю історію українського шоубізнесу. Воно й не дивно, адже протягом трьох з половиною хвилин кліпу фронтмен задовольняє свою партнерку на камеру, і все це зняте одним кадром.

LATEXFAUNA

За два дні відео зібрало більше 260 тисяч переглядів на YouTube-каналі LATEXFAUNA та тисячі коментарів від юзерів. Усі користувачі соцмереж були шоковані такою витівкою гурту, однак все ж таки розділилися на два табори - одним кліп здається "свіжим подихом" у шоубізнесі, а інших навпаки обурює.

Так, частина юзерів вважає, що такий еротичний кліп від LATEXFAUNA по-новому дозволив подивитися на виробництво кліпів в Україні.

Це краще, що я бачив за часи незалежності України!

Кращий кліп, який я бачила!

Це шедевр кліпмейкінгу. В захваті. І дуже вболівала за героїню відео.

Козаки, ви як завжди, рвете на шкамаття всі шаблони та стандарти!

Ви піднімаєте настрій, лібідо і музичну культуру!

Це браво! Але хтось запам'ятав хоч один рядок з пісні?

Реакція Мережі на кліп LATEXFAUNA

На думку багатьох коментаторів, таке відео точно заслуговує на місце в ТОПі, адже руйнує усі стереотипи про образи артистів. Щоправда, жартують і про те, що за такою картинкою розчути слова з першого разу не всім вдається.

"Новий кліп LATEXFAUNA вогонь! Нарешті щось новеньке. Діма Зезюлін нарешті показав те, "Чого хочуть жінки насправді". Красунчик", - пишуть у соцмережах.

Реакція Мережі на кліп LATEXFAUNA

Тим, кому кліп не сподобався, аргументують своє рішення тим, що подібні зображення кохання - "пласкі" і не несуть жодного змісту. До того ж, деякі користувачі вважають, що це має дешевий та занадто вульгарний вигляд.

Реакція Мережі на кліп LATEXFAUNA

Вистачило на півтори хвилини, щоб переконатися, що нічого хорошого.

Хтось каже "сміливо". Для інших - еротично, естетично, оригінально. Мені - ніяк! Плоске за формою та змістом.

Хайпожерство! Не варто шукати глибокого сенсу! Співаючі труси навиворіт!

Низький рівень українського кліпмейкерства!

Реакція Мережі на кліп LATEXFAUNA

Реакція Мережі на кліп LATEXFAUNA

Окрім того, частина аудиторії поставила цікаве запитання - чи так само б схвально відреагувала Мережа, якби соліст помінявся з дівчиною місцями. На думку юзерів, вибухнув би справжній скандал, якщо б у кадрі співачка задовольняла орально чоловіка.

"Всі захопились кліпом Latexfauna. Як думаєте, яка була 6 реакція, якщо поміняти героїв кліпа місцями?", - запитують у Мережі.

Реакція Мережі на кліп LATEXFAUNA

Реакція Мережі на кліп LATEXFAUNA

Зазначимо, що гурт LATEXFAUNA заявив про те, що своїм скандальним кліпом вони хочуть зібрати гроші на допомогу ЗСУ. Колектив запустив власну сторінку на платформі OnlyFans, де публікують "дорослий" контент. Музиканти пообіцяли публікувати відверті публікації за 10 доларів на місяць, а усі зібрані кошти направляти на закупівлю дронів для військових.

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