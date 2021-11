Кліп уже набрав понад 395 мільйонів переглядів.

Кліп української режисерки Тані Муіньо номінували на премію "Греммі-2022". Українка зняла його для репера Lil Nas X.

Про це йдеться на сайті музичної премії "Греммі".

Українська режисерка, яка багатьом відома, як авторка більшості кліпів MONATIK, "Время и Стекло" Таня Муіньо зняла також і ролик на текст пісні "Call Me By Your Name" для американського репера Lil Nas X. Співавтором кліпу є і сам виконавець. Саме це відео і номінували на престижну премію "Греммі".

Як повідомляє "Суспільне", репер Lil Nas X випустив пісню Montero (Call Me By Your Name) у березні 2021 року. Тоді ж відбулась прем'єра і кліпу на слова цієї пісні. Це відео набрало понад 395 мільйонів переглядів.

Нагадаємо, українська кліпмейкерка також зняла видовищний кліп американській реп-зірці Cardi B. Таня Муіньо стала авторкою відео співачки на трек "Up". Артистку настільки приголомшила робота з Танею, що вона навіть розповіла про це у себе в Instagram.

