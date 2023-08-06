"Клон" Олега Винника випустив новий кліп на пісню в стилі співака

"Клон" співака Олега Винника, загадковий артист під псевдонімом DISCOMAN випустив нову композицію під назвою "Весільна".

Разом з піснею відбулася прем'єра кліпу на неї. Як і в попередніх відео, виконавець протягом всієї відеороботи обернений до глядача спиною. І так само, як в попередніх кліпах, він постає в тому самому образі, в якому виступав Олег Винник.

DISCOMAN

DISCOMAN з'являється у чорній шкіряній куртці з блискучим малюнком, шкіряних штанях, туфлях та чорних окулярах. Свого обличчя виконавець ще жодного разу не показав, однак в цьому відео дещо засвітив обличчя. І, в нього так само як у Винника, є щетина.

Як відомо, вперше DISCOMAN дав про себе знати після того, як його дебютний трек "Гендер" з'явився на офіційній сторінці Олега Винника в Instagram. Раніше Виник розповідав, що його експродюсер Олександр Горбенко забрав у нього доступ до всіх соцмереж артиста. Тож фани припустили, що колишній продюсер зірки тепер намагається вивести його "клон" в український шоубізнес.

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