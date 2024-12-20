"Клон" Олега Винника зізнався, яку пораду йому дав Андрій Данилко щодо особистого життя

Український співак Discoman, якого порівнюють з Олегом Винником, пролив світло на своє особисте життя.

Про сімейний статус виконавця відомо доволі мало. Сам він ретельно приховує будь-які подробиці. І зізнається, що на це повпливали поради шоумена Андрія Данилка. Співак каже, що свого часу знаменитість дав йому формулу успіху й порекомендував дотримуватися своєрідного балансу. А саме бути як загадковим, так і дарувати позитивні емоції водночас.

"Чи є у мене сім’я? Знаєте, яким секретом зі мною поділився Андрій Данилко свого часу? Чим частіше ти будеш викликати незрозумілість у людей і паралельно дарувати їм позитивний настрій, тим більше гарантій, що в тебе все буде добре", - наголосив Discoman в інтерв'ю oboz.ua.

DISCOMAN

Так само допитливі юзери щоразу намагаються вгадати, хто ж стоїть за сценічним образом Discoman. Проте співак каже, що не збирається позбуватися ані перуки, ані окулярів, які закривають його обличчя. Він пояснює, що його віддані фани насправді голосують за те, щоб він залишився інкогніто. Так, на думку зірки, він буде ще цікавішим для публіки.

"Чи були думки розкрити своє обличчя? Мене постійно про це запитують. Але дивіться: якось нещодавно я публічно заявив, що якщо зберу Палац спорту, то готовий вийти на сцену голяка. І мої прихильники почали: "Діскамусю, не треба цього робити! Ну навіщо?". Тоді DISCOMAN вирішив зробити опитування серед своїх глядачів: "Ви хочете, щоб я вам показав обличчя?" Результат такий: 10% людей сказали "так", а 90% повідомили, що їм неважливо, хто ховається за сценічним образом. Мовляв, важливіші настрій та музика, яку ми робимо", - пояснив зірка.

Нагадаємо, нещодавно у команді Андрія Данилка відповіли, чому артист не буде представлений серед журі нацвідбору на "Євробачення-2025".

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