"Клон" Олега Винника зізнався, як йому погрожували прихильниці співака

Discoman й Олег Винник

Український співак Discoman, якого порівнюють з Олегом Винником, прокоментував, чи "прилітало" йому від артиста.

Виконавець Discoman став одним з учасників цьогорічної "Музичної платформи України", яку вже сьогодні, 24 серпня, покажуть на "1+1 Україна". За лаштунками артист зізнався, що спокійно реагує, коли його порівнюють зі співаком Олегом Винником. Щоправда, іноді реакція публіки буває непередбачуваною.

"Discoman виконує музику для народу, а реакція самого Олега Винника якось не дуже цікавить. Правда, є моменти, коли його фанбаза, точніше його "вовчиці" агресивно проявляють увагу до цього проєкту. Багато разів намагалися зтягнути перуку з голови, зняти окуляри, бризкати чимось на одяг, або взагалі погрожувати. Але все ж таки більшість жінок реагує адекватно", - каже співак.

До слова, в репертуарі артиста є пісня "Фантастична", яка деяким слухачам, судячи з коментарів в Мережі, нагадує хіт Біллі Айліш Bad Guy. Сам співак будь-які звинувачення в плагіаті відкидає.

"У нас немає ніякого плагіату, адже б пісня тоді не пройшла перевірку на усіх музичних майданчиках. Якщо ви чуєте якесь нагадування, ритмічні малюнки, то що в цьому поганого? Деяким людям ця пісня нагадує щось з репертуару Modern Talking чи навіть Prince. Не бачу ніякої проблеми", - каже артист.

Нагадаємо, цьогоріч у рамках "Музичної платформи України", окрім Discoman, на одній сцені виступлять топові українські артисти, щоб подарувати глядачам улюблені пісні та створити справжнє свято. Серед них - Олександр Пономарьов, Оксана Білозір, Тоня Матвієнко, Марія Бурмака, гурт KADNAY та інші.

До слова, під час знімань цього концерту Пономарьов вперше прокоментував, чи одружився втретє.