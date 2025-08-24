ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
361
Час на прочитання
2 хв

"Клон" Олега Винника зізнався, як йому погрожували прихильниці співака

Discoman також розповів, чи отримував звинувачення у плагіаті за пісню "Фантастична", яка схожа на хіт Біллі Айліш.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Discoman й Олег Винник

Discoman й Олег Винник

Український співак Discoman, якого порівнюють з Олегом Винником, прокоментував, чи "прилітало" йому від артиста.

Виконавець Discoman став одним з учасників цьогорічної "Музичної платформи України", яку вже сьогодні, 24 серпня, покажуть на "1+1 Україна". За лаштунками артист зізнався, що спокійно реагує, коли його порівнюють зі співаком Олегом Винником. Щоправда, іноді реакція публіки буває непередбачуваною.

"Discoman виконує музику для народу, а реакція самого Олега Винника якось не дуже цікавить. Правда, є моменти, коли його фанбаза, точніше його "вовчиці" агресивно проявляють увагу до цього проєкту. Багато разів намагалися зтягнути перуку з голови, зняти окуляри, бризкати чимось на одяг, або взагалі погрожувати. Але все ж таки більшість жінок реагує адекватно", - каже співак.

До слова, в репертуарі артиста є пісня "Фантастична", яка деяким слухачам, судячи з коментарів в Мережі, нагадує хіт Біллі Айліш Bad Guy. Сам співак будь-які звинувачення в плагіаті відкидає.

"У нас немає ніякого плагіату, адже б пісня тоді не пройшла перевірку на усіх музичних майданчиках. Якщо ви чуєте якесь нагадування, ритмічні малюнки, то що в цьому поганого? Деяким людям ця пісня нагадує щось з репертуару Modern Talking чи навіть Prince. Не бачу ніякої проблеми", - каже артист.

Нагадаємо, цьогоріч у рамках "Музичної платформи України", окрім Discoman, на одній сцені виступлять топові українські артисти, щоб подарувати глядачам улюблені пісні та створити справжнє свято. Серед них - Олександр Пономарьов, Оксана Білозір, Тоня Матвієнко, Марія Бурмака, гурт KADNAY та інші. 

До слова, під час знімань цього концерту Пономарьов вперше прокоментував, чи одружився втретє.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie