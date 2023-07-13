"Клон" Олега Винника випустив новий кліп, де постав в куртці та штанах співака

Попри чималу кількість негативних коментарів від відданих шанувальників Олега Винника, "клон" співака під псевдонімом DISCOMAN відчайдушно намагається здобути їхню прихильність.

Так, "копія" Винника випустив свій другий сингл під назвою "День народження" і кліп до нього. Відео на композицію було зняте на парковому мості у Києві. Як і раніше, DISCOMAN поки не показує своє обличчя, але судячи з вигляду зі спини – це копія Винника.

У відеороботі артист з'являється у тому самому образі, що й Винник – чорна куртка зі сріблястими вставками, чорні шкіряні штани і туфлі з візерунком. У кліпі DISCOMAN тримає в руках повітряні кульки і м'яку іграшку Вінні Пуха.

Зазначимо, що вперше про DISCOMAN заговорили, коли його дебютний трек "Гендер" неочікувано з'явився на сторінці Олега Винника в Instagram. Ба більше, у відео до пісні виконавець повністю копіює образ зірки, аж до зачіски і кольору волосся. Проте обличчя артист поки не показує.

Раніше Олег Винник в інтерв'ю розповів, що його експродюсер Олександр Горбенко забрав у нього доступ до всіх його соцмереж. Горбенко їх почистив і видалив звідти будь-який спогад про самого Винника – ані його фото, ані відео. Ймовірно, експродюсер виконавця вирішив замінити його "клоном" і продовжити діяльність з новим артистом в образі Винника.

Читайте також: