Клопотенко, Падалко та інші українські зірки несподівано зачитали реп з особливою метою

Благодійна ініціатива до Дня прикордонника України

Український зірковий шеф-кухар Євген Клопотенко, ведуча Марічка Падалко та інші долучилися до незвичного благодійного проєкту, в якому несподівано зачитали реп заради допомоги прикордонникам.

Так, ініціативу приурочили до Дня прикордонника України, який відзначають 30 квітня. Мета кампанії — зібрати три мільйони гривень на потреби підрозділів Державної прикордонної служби України.

У креативному ролику формат подали як онлайн-дзвінок у стилі Zoom-конференції. Старт відео задав діалог шеф-кухаря Євгена Клопотенка та гумориста Васі Байдака, після чого до них по черзі приєднувалися Тарас Тополя, Марічка Падалко, Іван Марунич (Karta Svitu), Tember Blanche та Dima Prokopov.

Дата публікації 15:44, 29.04.26 Кількість переглядів 2

Усі учасники в ритмічному реп-форматі розповідають про важливість підтримки українських військових прикордонних підрозділів. Особливим моментом став виступ Ансамблю ДПСУ, який несподівано виконав фрагменти пісень артистів, створивши поєднання сучасної музики та військової символіки. Завершується відео зверненням реальних прикордонників із закликом підтримати збір.

Ініціатори кампанії наголошують, що кошти підуть на дрони, техніку та спорядження для військових, які щодня захищають кордон і одними з перших зустріли вторгнення 2022 року. Збір реалізується у партнерстві БО «Фундація підтримки прикордонників», Atlas Festival та Фонду «Повернись живим» у межах ініціативи «Дронопад».

