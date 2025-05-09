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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
2 хв

Клопотенко показав свою квартиру в центрі міста з незвичним приладдям та розсекретив ціну її оренди

Кулінар продемонстрував найнезвичніші куточки оселі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Євген Клопотенко

Євген Клопотенко / © скриншот з відео

Відомий шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко провів екскурсію своєю квартирою.

Знаменитість розсекретив, що зараз живе в орендованій квартирі майже в центрі Києва. Сума за місяць оренди складає понад 40 тис. грн. Про власну квартиру кулінар хоч і не замислюється, бо вважає це відголосками минулого, але все ж має у власності будиночок поблизу Дніпра. Проте не живе там через відстань.

"Це стереотип про власне житло. Це все нашарування минулого. У мене є таунхаус на 180 кв. м біля Дніпра. Але там треба їхати звідти… Тому я краще буду орендувати, аніж свій час витрачати. 42 тис. грн", - розповів Євген у програмі "Люкс ФМ".

Квартира Євгена Клопотенка в центрі міста / © скриншот з відео

Квартира Євгена Клопотенка в центрі міста / © скриншот з відео

Квартира Євгена Клопотенка в центрі міста / © скриншот з відео

Квартира Євгена Клопотенка в центрі міста / © скриншот з відео

За словами Клопотенка, він проводить найбільше часу на своїй просторій кухні за власними експериментами з їжею. Зокрема, для цього є навіть роторний випарювач для швидкого осушення рідини з продуктів. До слова, на закупівлю самих продуктів зірка щомісяця витрачає близько 40 тис. грн на одного.

Квартира Євгена Клопотенка в центрі міста

Квартира Євгена Клопотенка в центрі міста

До того ж на кухні кулінар збирає колекційні речі, а в куточку з диваном проводить час за відпочинком. По центру стоїть стіл, де зазвичай Євген веде свої справи.

Квартира Євгена Клопотенка в центрі міста / © скриншот з відео

Квартира Євгена Клопотенка в центрі міста / © скриншот з відео

У спальні ж Клопотенко містить також низку цікавих речей. Зокрема, вже третій рік не викидає ялинку, тому вона засушена стоїть у кутку кімнати від 2022 року. Кулінар говорить, що викине її після закінчення війни: "Це символ того, що відбувається, та ніколи не забувати про війну".

Квартира Євгена Клопотенка в центрі міста / © скриншот з відео

Квартира Євгена Клопотенка в центрі міста / © скриншот з відео

Квартира Євгена Клопотенка в центрі міста / © скриншот з відео

Квартира Євгена Клопотенка в центрі міста / © скриншот з відео

І останню третю кімнату кулінар називає "гостьовою або складом". У цьому просторі розташована сушарка та різноманітні речі, якими час від часу користується зірка.

Квартира Євгена Клопотенка в центрі міста / © скриншот з відео

Квартира Євгена Клопотенка в центрі міста / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно ведуча Аліна Доротюк розсекретила свій найбільший заробіток на YouTube.

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