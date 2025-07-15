Клопотенко розкрив, який переламний момент змусив його перейти на українську мову: "Щось клацнуло"

Євген Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

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Відомий український кулінар і ресторатор Євген Клопотенко поділився особистою історією, яка стала вирішальною у його мовному виборі.

Сьогодні, 15 липня, у День Української Державності зірка пригадав, як рівно сім років тому остаточно перейшов на українську мову — і вважає це рішення одним із найважливіших у своєму житті. За словами кулінара, цей шлях був поступовим. Так, спершу він використовував українську лише з частиною знайомих, а в родинному колі залишалася російська. Але все змінилося після одного несподіваного моменту — розмови з татом.

"Сім років тому я повністю перейшов на українську. Це було 15 липня. А тепер це — День Державності. Класний збіг. А може, знак. Шлях був не миттєвий — як у багатьох. З друзями — одне, з родиною — інше. Аж поки одного дня почув, як тато сказав у слухавку: "Та українською говори. Чого ти з ними російською балакаєш?". Сказав не мені. Але сказав так, що я почув. І тоді щось клацнуло. Не одразу. Спочатку вдома. Потім частіше. А 2018 — я вже був собою. Повністю. Бо українська — це не лише мова. Це про цілісність. Про себе справжнього", — зворушив Євген.

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Євген Клопотенко про мовну позицію / © instagram.com/klopotenko

У своєму дописі зірка також звернувся до тих, хто ще не наважився на подібний крок, і закликав бути сміливішим у своєму виборі.

"Сьогодні День Державності. І якщо ви ще не наважились — можливо, саме час. Бо українська мова — це як "обійми". Звучить, як тепло. Як ковдра. Як любов", — пояснив кулінар.

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