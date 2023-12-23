Клопотенко шокував, як розсварився з Раміною Есхакзай через Лободу

Український шеф-кухар Євген Клопотенко вперше прокоментував скандал з інтерв'юеркою Раміною Есхакзай.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" кулінар зізнався, коли між ними виник конфлікт. Виявляється, тут не обійшлося без скандальної Світлани Лободи. Річ у тім, що Раміна взяла інтерв'ю в одіозної виконавиці, а Клопотенко публічно розкритикував її за це. Есхакзай, своєю чергою, образилася на кулінара та назвала його "лицеміром".

Раміна Есхакзай висловилася про Євгена Клопотенка

"Вона Лободу зняла. Я проїжджаю в авто, а вона стоїть і бере інтерв'ю в Лободи. Я фотографую і кажу: "Браво!". Я почав говорити про те, що це не окей. Вона образилася і сказала, що я лицемір. Мабуть, мені треба було їй написати: "Що ти робиш?". Але ми не так близько спілкувалися, щоб я міг так писати. Вона на мене образилася, покликала іншого шеф-кухаря на інтерв'ю", - прокоментував Клопотенко.

Тим не менш, кухар переконаний, що Раміна намагається робити дійсно важливі та цікаві речі. Однак, він вважає, що інтерв'юерка не розуміє, кого варто просувати в український інфопростір, а кого – ні. Клопотенко також додав, що після конфлікту вони особисто не зустрічалися та не проговорювати інцидент.

Раміна Есхакзай та Євген Клопотенко

"Я вважаю, що вона намагається робити прикольні речі. Однак у неї або зміщений фокус розуміння добра і зла, або вона щиро не розуміє, що не можна Лободу тягнути до українського простору. Вона щиро не розуміє і вважає, що я її якось образив. Ми з нею це не проговорювали, не зустрічалися", - додав кухар.

Зазначимо, про конфлікт між Раміною Есхакзай та Євгеном Клопотенком стало відомо у квітні цього року. Тоді користувачі Мережі поцікавилися у блогерки, чому вона не бере інтерв'ю в кулінара. На що Раміна відповіла, що він "звичайний лицемір", та додала скриншот, де той висміював її інтерв'ю з Лободою. Євген тоді не став коментувати це, а лише пожартував, що за "лицеміра" він не образився, а от за "звичайного" – так.

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