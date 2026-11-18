Євген Клопотенко та Анджеліна Джолі / © Колаж ТСН.ua

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як йому вдалося провести гастрономічну подію в Atelier Jolie — мистецькому просторі голлівудської акторки Анджеліни Джолі в Нью-Йорку, та чим він дивував американських гостей.

Ресторатор не випадково опинився на майданчику, пов'язаному з голлівудською зіркою. Допомогли йому налагоджені контакти з Українським музеєм у Нью-Йорку. Саме там Клопотенко раніше побував на святкуванні 50-річчя установи. Згодом з'ясувалося, що музей підтримує хороші стосунки з Atelier Jolie. Завдяки цьому вдалося узгодити проведення окремого заходу. Інтерес до події виявився чималим — охочі потрапити на неї розкупили всі квитки за лічені секунди.

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"Нещодавно був в Atelier Jolie. Це дуже прикольне місце, там відбувається багато мистецьких речей. Як я туди потрапив? У мене гарні стосунки з Українським музеєм у Нью-Йорку. Я був на події з нагоди 50-річчя музею. Він добре спілкується з Atelier Jolie, бо вони розташовані в одному районі. Так вийшло, що домовилися, щоб я провів там подію. Їм було цікаво, бо вони люблять різноманітні яскраві речі. Квитки продалися за одну хвилину", — поділився кулінар в інтерв'ю для "ЖВЛ".

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Допис Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Допис Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Допис Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Особливу увагу під час зустрічі приділили українській гастрономічній спадщині. Для американської публіки Клопотенко підготував кілька традиційних страв, переосмислених у сучасному прочитанні. Серед частувань були борщ, качана каша та пастернак. Шеф-кухар прагнув продемонструвати, що українська кухня має власний характер і здатна зацікавити міжнародну аудиторію не менше за гастрономічні традиції інших країн.

"Нас мають обирати не через жалість, а тому, що ми круті й маємо що запропонувати світу. І я вважаю, що це одне з найважливіших завдань для української культури на майбутнє. А щоб цього досягти, ми маємо бути представлені на найвищому рівні та в найкращих місцях світу", — наголошував Клопотенко.

Допис Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Допис Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі зробила Клопотенку особливу пропозицію.

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