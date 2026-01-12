Клопотенко вперше поділився деталями заручин і пояснив, чому відмовився від "класичного" освідчення

Євген Клопотенко та його наречена Катерина / © instagram.com/klopotenko

Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко вперше розсекретив, як минули його заручини з Катериною Воскресенською та чому він обрав нетиповий формат цієї події.

Після публічної заяви про заручини кулінар зізнався, що до рішення одружитися прийшов усвідомлено й без поспіху. У відео на власному YouTube-каналі Клопотенко розповів, що перше освідчення відбулося без гучних жестів — удома у спокійній атмосфері. Втім, на цьому історія не завершилася.

Заручини Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Другий етап шоумен вирішив зробити символічним і глибоко українським. Разом із нареченою Євген організував особливе святкування для родичів, під час якого офіційно попросив згоди на шлюб у батьків Катерини. Центральними елементами дійства стали традиційне випікання хліба, обручка та відтворення обрядів, натхненних культурою предків. У відповідь Катерина підготувала для коханого вишиванку як символічний подарунок.

Заручини Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Заручини Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Заручини Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Підготовка до заручин перетворилася на справжнє дослідження. Допомагала не лише література — до процесу активно долучилися мама та тітка Клопотенка, які підказували деталі давніх звичаїв. Родичі також брали участь у самому святі — у традиційних образах, з рушниками, обрядовою випічкою, музиками, танцями та промовами. Для події Євген обрав один зі своїх київських ресторанів і спеціально створив автентичне меню, яке доповнило атмосферу обряду.

Заручини Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

«Я вже дуже давно розібрався в своїх почуттях. Коли я відчув, як воно має бути, то мені захотілося освідчитися Катерині. Спочатку це було вдома. Традиції дарувати кільце й ще якісь речі мені не подобаються. А для того, щоб для мене це було органічно, то захотів зробити українське сватання й заручини. Моя мама й тітка розповіли деякі моменти й я багато читав. Спочатку було сватання. Батьки погодили й відбулися заручини. Це мало бути легко і ми відмовилися від того, щоб сильно напружуватися й зробили як відчувалося. Це наша інтерпретація традиційних заручин, оскільки деякі традиції ми відтворили з минулого, а деякі адаптували під наш час. Це не етнографічне дослідження, а наш особливий і дуже теплий день», — поділився зірковий кулінар.

