ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
2 хв

Клопотенко вперше поділився деталями заручин і пояснив, чому відмовився від "класичного" освідчення

Знаменитість ретельно готувався до сватання та заручин з коханою Катериною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Євген Клопотенко та його наречена Катерина

Євген Клопотенко та його наречена Катерина / © instagram.com/klopotenko

Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко вперше розсекретив, як минули його заручини з Катериною Воскресенською та чому він обрав нетиповий формат цієї події.

Після публічної заяви про заручини кулінар зізнався, що до рішення одружитися прийшов усвідомлено й без поспіху. У відео на власному YouTube-каналі Клопотенко розповів, що перше освідчення відбулося без гучних жестів — удома у спокійній атмосфері. Втім, на цьому історія не завершилася.

Заручини Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Заручини Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Другий етап шоумен вирішив зробити символічним і глибоко українським. Разом із нареченою Євген організував особливе святкування для родичів, під час якого офіційно попросив згоди на шлюб у батьків Катерини. Центральними елементами дійства стали традиційне випікання хліба, обручка та відтворення обрядів, натхненних культурою предків. У відповідь Катерина підготувала для коханого вишиванку як символічний подарунок.

Заручини Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Заручини Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Заручини Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Заручини Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Заручини Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Заручини Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Підготовка до заручин перетворилася на справжнє дослідження. Допомагала не лише література — до процесу активно долучилися мама та тітка Клопотенка, які підказували деталі давніх звичаїв. Родичі також брали участь у самому святі — у традиційних образах, з рушниками, обрядовою випічкою, музиками, танцями та промовами. Для події Євген обрав один зі своїх київських ресторанів і спеціально створив автентичне меню, яке доповнило атмосферу обряду.

Заручини Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Заручини Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

«Я вже дуже давно розібрався в своїх почуттях. Коли я відчув, як воно має бути, то мені захотілося освідчитися Катерині. Спочатку це було вдома. Традиції дарувати кільце й ще якісь речі мені не подобаються. А для того, щоб для мене це було органічно, то захотів зробити українське сватання й заручини. Моя мама й тітка розповіли деякі моменти й я багато читав. Спочатку було сватання. Батьки погодили й відбулися заручини. Це мало бути легко і ми відмовилися від того, щоб сильно напружуватися й зробили як відчувалося. Це наша інтерпретація традиційних заручин, оскільки деякі традиції ми відтворили з минулого, а деякі адаптували під наш час. Це не етнографічне дослідження, а наш особливий і дуже теплий день», — поділився зірковий кулінар.

Нагадаємо, нещодавно режисер Ахтем Сеітаблаєв показав фото з весілля старшої доньки і публічно звернувся до неї з нагоди важливого свята.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie