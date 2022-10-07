Клуні, Пітт, Боклан: найпривабливіші чоловіки з легкою сивиною

Вікові зміни для акторів можуть стати на заваді нових ролей та кардинально вплинути на успіх. Однак ці зірки довели, що посивіле волосся може стати особливістю, яка додає мужності та привабливості.

Редакція ТСН.ua розповість про красунчиків кіноіндустрії, які зіграли найпривабливіших героїв, та навіть сивина не завадила їм полонити серця глядачів.

Джордж Клуні

Зірка фільмів про друзів Оушена та свіжої стрічки з Джулією Робертс "Квиток до раю", про яку до речі ми нещодавно писали, підкуповує глядацькі серця своїм професіоналізмом, легкою іронією та нескінченною чарівністю. Джорджу Клуні вже 61 рік, але його й досі включають у списки найкрасивіших чоловіків сучасності.

Джордж Клуні / Фото: Getty Images

Бред Пітт

Усім відомий секс-символ з кожним роком стає тільки більш привабливим. Хоча волосся вже трохи взялося сивиною, воно не менш розкішне, ніж раніше. А сильна статура Бреда тільки підкреслює молодість його героїв.

Бред Пітт / Фото: Associated Press

Джуд Лоу

Актор, якому вже майже 50, продовжує радувати своїм талантом і красою глядачів в найкращих фільмах і серіалах сучасності. Лоу став справжнім улюбленцем глядачів завдяки своїм ролям у "Фантастичних звірах і де їх шукати" і "Молодому папі".

Джуд Лоу / Фото: Associated Press

Станіслав Боклан

Не лише у Голлівуді можуть похизуватися дорослими акторами-красунчиками. Популярний актор, відомий грою у найкращих стрічках, Станіслав Боклан зміг підкорити серця усіх українок. До речі у серіалі "Папік, де актору довелося перевтілитися у чоловіка похилого віку, Боклан довів, що вік може піти лише на користь.

Станіслав Боклан / Фото: прес-служба каналу "1+1"

Нагадаємо, раніше ми розповідали про представниць шоубізнесу, які стали матусями після 40 років.

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