Кличко дав важливу обіцянку своїй колишній Гайден Панеттьєрі незадовго до її смерті: про що йшлося

Панеттьєр, Кличко та їхня донька

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Американська акторка Гайден Панеттьєрі, яка померла 16 серпня у віці 36 років, незадовго до смерті розповіла про важливу обіцянку, яку вони дали одне одному з її колишнім нареченим, українським боксером Володимиром Кличком.

Про це Панеттьєрі говорила в інтерв'ю Fox News Digital, оприлюдненому 20 липня.

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Йшлося про їхню спільну доньку Каю, яка після розриву пари залишилася жити з батьком.

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За словами акторки, попри складне минуле, їм із Кличком вдалося зберегти добрі стосунки. Вони домовилися ніколи не говорити доньці погано одне про одного.

«Ми пообіцяли одне одному, що ніколи не скажемо нашій дитині поганого слова одне про одного», — розповідала Панеттьєрі.

Вона зазначала, що ця домовленість була для неї особливо важливою через власний досвід дитинства. За словами акторки, вони з Кличком дотримувалися цієї обіцянки.

Після смерті Панеттьєрі слова Кличка фактично підтвердили, що він має намір виконувати їхню домовленість і надалі. У дописі, присвяченому колишній нареченій, боксер наголосив, що завжди говоритиме їхній доньці про матір із повагою та зробить усе, щоб Кая пам'ятала, якою людиною вона була.

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Донька Кличка і Панеттьєрі живе з батьком

Кая народилася у грудні 2014 року. Після народження доньки Панеттьєрі переживала післяпологову депресію, а пізніше відкрито розповідала про боротьбу із залежністю від алкоголю та наркотичних речовин.

У 2018 році повна опіка над дівчинкою перейшла до Кличка. Сама акторка називала підписання відповідних документів одним із найболючіших моментів свого життя. Водночас вона пояснювала, що зрештою вирішила не починати публічну боротьбу за дитину, оскільки боялася завдати їй психологічної шкоди.

У липневому інтерв'ю Панеттьєрі розповідала, що часто їздила до Європи та багато спілкувалася з 11-річною Каєю через FaceTime. Вона називала їхній зв'язок дуже міцним і говорила, що донька дедалі більше цікавиться її життям.

Смерть акторки й екснареченої Кличка Гайден Панеттьєрі — останні новини

Нагадаємо, 16 серпня у віці 36 років померла американська акторка та екснаречена Кличка Гайден Панеттьєрі. Вона не дожила до свого дня народження п’ять днів. Вона відкрито говорила про свою боротьбу з алкогольною залежністю та депресією, зокрема після народження доньки 2014 року.

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Панеттьєрі знайшли непритомною в апартаментах у Грінвіллі (штат Південна Кароліна), де вона тимчасово мешкала. Як повідомляє TMZ, на оприлюдненому записі розмов диспетчерів згадуються «зупинка серця» і «передозування».

Після раптової смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі друзі та колеги з усього Голлівуду щемливо поділлилися спогадами про неї.

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