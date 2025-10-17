- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 569
- Час на прочитання
- 2 хв
Кличко розкрив деталі кар’єри синів і чи спілкується з ексдружиною Єгоровою: "Не бажаю цього дітям"
Знаменитість зізнався, чи підуть його сини його стопами у спорті та політиці.
Мер Києва Віталій Кличко рідко говорить про особисте життя, однак цього разу зробив виняток.
Так, політик вперше за тривалий час поділився подробицями про двох синів і нинішні стосунки з колишньою дружиною Наталією Єгоровою, з якою прожив понад 25 років. За словами політика, його 20-річний син Максим активно займається спортом і має всі шанси продовжити спортивну династію. Зараз юнак грає в баскетбол з українською командою, а його батько не відкидає можливість повернення сина до України.
«У нього зріст два метри і 18 см, тобто на голову вище за мене, то йому сам бог підказував, який спорт він мав обрати. Тримаю кулаки, аби він показав гарний результат. Він знаходиться в тіні батька, враховуючи спортивні досягнення, але бажаю йому вийти з неї. Він народився за кордоном, коли я там працював. Там все життя провів і є українцем. У нього тече українська кров і він грає за збірну України. Переконаний, що обов'язково (повернеться до України — прим. ред.)», — розповів Віталій у коментарі шоу «Ранок у великому місті».
Старший син Єгор, якому вже 25 років, торік закінчив Лондонську школу економіки і планує продовжити навчання. Сам Кличко зізнається, що ставати політиком йому не радить, попри його здобуту спеціальність і фахові знання.
«Університет. Бізнес і менеджмент. Я їм не раджу (йти в політику — прим. ред.). Політика — це велике озеро з лайном. Я не бажаю цього дітям, хоча так сталося, що я плаваю в цьому озері», — зізнався мер Києва.
Водночас Кличко дав рідкісний коментар щодо своєї колишньої дружини Наталії Єгорової, з якою він розлучився 2022 року після 25 років шлюбу. Політик чесно зізнався, що зараз їхні стосунки чудові й вони спільно вирішують питання щодо трьох спільних дітей — двох синів і доньки Єлизавети-Вікторії.
«Набагато краще, ніж до того. Спілкуємося й вирішуємо проблеми, розуміємо одне одного», — коротко резюмував зірка.
Нагадаємо, нещодавно син легендарного Григорія Чапкіса, хореограф Грег вперше за тривалий час показав своїх дітей та дружину на спільному фото.