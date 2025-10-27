ТСН у соціальних мережах

Кличко розкрив подробиці особистого життя після розлучення: "Офіційно серце вільне, але воно зайняте"

Також мер Києва заговорив про побачення.

Мер Києва Віталій Кличко розкрив подробиці особистого життя після розлучення з дружиною Наталією Єгоровою.

Від 2022 року політик офіційно холостяк. Ведуча проєкту ”Тур зірками” поцікавилась у Віталія Кличка, чи змінилося щось відтоді в його особистому житті та чи ходить він на побачення. Мер Києва запевняє, що наразі повністю заглиблений у роботу, а єдині побачення, які нині відбуваються в його житті — це зустрічі з киянами.

“Які побачення? У мене прийом громадян від ранку до вечора! Ось це мої побачення, де до мене звертаються з проханнями вирішити питання людей. Ось такі побачення у мене”, — говорить мер.

Кличко запевняє, що часу на особисте життя у нього немає. За його словами, він вкрай рідко зустрічається з дітьми, а про пошук кохання взагалі не йдеться. Також він додав, що його серце нині повністю зайняте роботою.

“Офіційно серце вільне, але воно зайняте справами і зайняте містом. Часу не вистачає, дуже велике навантаження. Нам потрібно долати виклики, а все інше буде потім”, — підсумував політик.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Кличко розкрив деталі кар'єри синів. Також мер Києва зізнався, чи спілкується з колишньою дружиною після розлучення.

