Кличко вперше відреагував на смерть екснареченої Гайден Панеттьєрі

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі / © Getty Images

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Володимир Кличко публічно відреагував на смерть американської акторки Гайден Панеттьєрі, матері їхньої спільної доньки Каї-Євдокії. Акторка померла 16 серпня 2026 року у віці 36 років.

Володимир Кличко опублікував допис на своїй сторінці в Instagram.

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У дописі Кличко висловив співчуття батькам Панеттьєрі, її друзям і шанувальникам. Він зазначив, що вони також переживають втрату, і попросив поважати почуття та приватність його родини у цей важкий час.

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«Наша сім’я переживає час глибокого шоку й горя. Звістка про трагічну смерть Гайден глибоко мене засмучує. Вона пішла з життя надто рано. Хоч ми вже не були партнерами, Гайден була важливою частиною мого життя і матір’ю нашої доньки Каї», — написав Кличко у заяві.

Він також окремо додав, що завжди розповідатиме про Гайден їхній спільні доньці: «Я завжди говоритиму нашій доньці Каї про її маму з повагою і подбаю, щоб вона пам’ятала, якою людиною вона була».

Що відомо про смерть акторки

За повідомленням поліції Грінвілла, 16 серпня о 13:51 правоохоронці разом із медиками прибули на виклик щодо жінки без свідомості в Judson Mill Lofts. Їй надали медичну допомогу, однак Панеттьєрі оголосили померлою на місці.

Поліція та офіс коронера округу Грінвілл продовжують розслідування. Попередньо вони не виявили ознак злочину, офіційну причину смерті також не повідомляли.

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Кличко і його колишня наречена Гайден Панеттьєрі заручилися 2013 року, а 2014-го в них народилася донька Кая-Євдокія. Пара розійшлася 2018 року. У своїй заяві боксер зосередився на спільній доньці та пам’яті про матір, не розкриваючи інших сімейних подробиць.

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