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КМДА не дозволила провести концерт Анни Трінчер у Палаці спорту: співачка зі сльозами зробила заяву
Зірка оголосила про перенесення шоу й назвала нову дату.
Українська співачка Анна Трінчер перенесла великий сольний концерт «Зірочка Палац», який мав відбутися цього року в Палаці спорту.
Новою датою шоу стало 5 червня 2027 року. Причиною такого рішення стала безпекова ситуація в Києві. Підготовка до масштабного шоу тривала кілька місяців. Однак через постійні повітряні тривоги в столиці провести концерт, на який очікують близько 10 тисяч людей, на жаль, наразі неможливо.
«Це очевидний вибір, але він достатньо болісний і сумний. Не могла змиритися з цією новиною. У нас було готово майже все: пошили костюми, визначилися з програмою, сцена затверджена. Але я отримала відмову від Київської міської адміністрації про заборону проведення мого Палацу спорту. Дуже сумно повідомляти про перенесення», - поділилася, ледь стримуючи сльози, зірка.
До останнього Анна сподівалася, що зустріч із публікою відбудеться за планом, проте усвідомлює, що несе відповідальність за величезну кількість людей. Тож перенесла концерт на літо наступного року і навіть з гумором додала, що тепер не доведеться стояти у чергах до гардеробу.
«Я прекрасно розумію, що зібрати 10 тисяч людей в одному приміщенні в Києві, який постійно під тривогами, неможливо. Я не можу собі це дозволити і взяти на себе таку відповідальність, тому що ваша безпека понад усе», — прокоментувала рішення співачка.
Трінчер також подякувала всім, хто підтримував підготовку й планував відвідати подію, та запевнила, що довгоочікувана зустріч із шанувальниками обов'язково відбудеться. Організатори наголосили, що всі куплені квитки залишаються дійсними.