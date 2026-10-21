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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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КМДА не дозволила провести концерт Анни Трінчер у Палаці спорту: співачка зі сльозами зробила заяву

Зірка оголосила про перенесення шоу й назвала нову дату.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Анна Трінчер

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Українська співачка Анна Трінчер перенесла великий сольний концерт «Зірочка Палац», який мав відбутися цього року в Палаці спорту.

Новою датою шоу стало 5 червня 2027 року. Причиною такого рішення стала безпекова ситуація в Києві. Підготовка до масштабного шоу тривала кілька місяців. Однак через постійні повітряні тривоги в столиці провести концерт, на який очікують близько 10 тисяч людей, на жаль, наразі неможливо.

«Це очевидний вибір, але він достатньо болісний і сумний. Не могла змиритися з цією новиною. У нас було готово майже все: пошили костюми, визначилися з програмою, сцена затверджена. Але я отримала відмову від Київської міської адміністрації про заборону проведення мого Палацу спорту. Дуже сумно повідомляти про перенесення», - поділилася, ледь стримуючи сльози, зірка.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

До останнього Анна сподівалася, що зустріч із публікою відбудеться за планом, проте усвідомлює, що несе відповідальність за величезну кількість людей. Тож перенесла концерт на літо наступного року і навіть з гумором додала, що тепер не доведеться стояти у чергах до гардеробу.

«Я прекрасно розумію, що зібрати 10 тисяч людей в одному приміщенні в Києві, який постійно під тривогами, неможливо. Я не можу собі це дозволити і взяти на себе таку відповідальність, тому що ваша безпека понад усе», — прокоментувала рішення співачка.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Трінчер також подякувала всім, хто підтримував підготовку й планував відвідати подію, та запевнила, що довгоочікувана зустріч із шанувальниками обов'язково відбудеться. Організатори наголосили, що всі куплені квитки залишаються дійсними.

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