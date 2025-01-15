Кохана 58-річного Венсана Касселя вперше показала їхнього новонародженого сина

Кохана французького актора та продюсера Венсана Касселя вперше показала їхнього новонародженого сина.

Закохані недовго тримали інтригу та приховували хлопчика. Рівно через тиждень після народження малюка Каетано австралійська модель бразильського походження Нара Баптиста показала його перші фото. У Instagram обраниця 58-річного Венсана Касселя поділилася декількома знімками з хлопчиком. На першому кадрі видніється лише крихітна ручка малюка.

Кохана Венсана Касселя з їхнім сином / Фото: instagram.com/narahbaptista

На іншому знімку вже можна краще розгледіти Каетано. Зокрема, Нара Баптиста показала, як годувала грудьми сина.

"Дякую, сину, дякую, що обрав маму, ця любов в мені не вміщається, а переповнює, плачу і плачу, і плачу. Але це чиста любов! Рівно тиждень, як ти народився", — поділилася емоціями модель.

Кохана Венсана Касселя з їхнім сином / Фото: instagram.com/narahbaptista

До слова, хоча закохані вже показали малюка, але все ж таки не повністю. Пара поки що приховує обличчя синочка.

Зазначимо, у Венсана Касселя та Нари Баптисти народився син 7 січня. Для моделі ця дитина стала першою. Водночас актор виховує двох доньок від акторки Моніки Беллуччі – 20-річну Деву та 14-річну Леоні. Також 2019 року модель Тіна Кунакі народила від артиста дівчинку Амазоні.

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