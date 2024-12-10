Кохана 81-річного Міка Джаггера вперше за тривалий час показала його 8-річного сина-копію

Кохана відомого британського музиканта Міка Джаггера – балерина Мелані Гемрік – вперше за тривалий час показала їхнього спільного сина.

Обраниця артиста опублікувала рідкісні фото хлопчика з нагоди важливого свята. До слова, Деверо святкував день народження. Хлопчикові виповнилося 8 років. Тож, балерина публічно привітала сина з важливою датою.

Мелані Гемрік із сином від Міка Джаггера / Фото: instagram.com/melhamrick

"Один з моїх улюблених днів року! Деверо вісім років! Немає слів для того, щоб описати, який чудовий, яскравий, гарний і добрий Дев", - зазначила Мелані.

Мік Джаггер, Мелані Гемрік та їхній син / Фото: instagram.com/melhamrick

Також балерина опублікувала їхні сімейні світлини, на яких показала, як їхній з Міком Джаггером син виростає та змінюється. Тим часом шанувальники теж долучилися до привітань та звернули увагу, що Деверо – копія свого зіркового батька.

Мелані Гемрік із сином від Міка Джаггера / Фото: instagram.com/melhamrick

Він – копія Міка, тільки маленька!

Вітаємо "маленького Міка" з днем ​​народження! Як дві краплі води схожий на батька!

З днем ​​народження, Дев, татовий двійник!

Мелані Гемрік із сином від Міка Джаггера / Фото: instagram.com/melhamrick

Зазначимо, Мік Джаггер виховує вісьмох дітей від п'яти різних жінок. Також у музиканта є п'ять онуків та правнучка. Наймолодшого сина артистові народила балерина Мелані Гемрік. Вони не перебувають в офіційному шлюбі, однак влітку 2023 року ширилися чутки, що пара заручена.

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